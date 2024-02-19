Угрозы терактов в школах Петропавловска: полицейские ищут автора рассылки

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Караганда. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сын бывшего акима Караганды Шаймердена Уразалинова избил свою престарелую мать. Он сломал матери нос и несколько ребер, повредил внутренние органы, сообщает " - Сын бывшего акима Караганды Шаймердена Уразалинова избил свою престарелую мать. Он сломал матери нос и несколько ребер, повредил внутренние органы, сообщает " Патриот ".





Вдове Шаймердена Уразалинова 78 лет. Пожилая женщина после избиения два дня боялась вызвать скорую, поскольку понимала, что врачи, увидев следы насилия, вызовут полицию и сына могут посадить. Соседи на третий день, видя тяжелое состояние пожилой женщины, вызвали медиков, потому что ей становилось хуже.





Врачи вызвали полицию. Оперативники задержали сына женщины. Он заявил на допросе, что у него произошел нервный срыв. Пояснил, что не может решить свои проблемы, из-за этого сорвался на мать.





Следственный суд Караганды постановил арестовать сына Уразалинова на два месяца. Санкцию рассматривал судья Ерлан Сексенов.





Ранее в Алматинской области задержали изверга, который связал, избил и порезал ножом четверых детей. Младший мальчик попал в больницу с гематомами и сотрясением.





В Алматы отчим до смерти избил четырехлетнего ребенка, а в Экибастузе мать убила семилетнюю дочь.





В Шымкенте мать убила двоих детей и оставила их тела на съемной квартире.





В 2023 году от семейно-бытового насилия в Казахстане погибло 69 женщин и 7 детей.





Из-за роста жестоких преступлений в отношении женщин и детей в Казахстане разработан законопроект, ужесточающий меры в отношении насильников и домашних тиранов. Документ уже поступил на обсуждение в мажилис.