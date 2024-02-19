18.02.2024, 09:50 60476
Угрозы терактов в школах Петропавловска: полицейские ищут автора рассылки
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Петропавловск. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В СКО в социальных сетях и месседжерах распространяется сообщение о терактах в школах Петропавловска, запланированных на 19 февраля. Сотрудники полиции области проводят проверку по факту угроз нападения на школы, сообщает "Петропавловск.news".
В полицию поступила информация о существовании анонимного Telegram-канала, в котором размещены посты с угрозами в адрес учащихся школ города. К проверке авторства и содержания публикаций были подключены сотрудники оперативных служб и профильных подразделений областной и городской полиции.
Вопрос находится на личном контроле руководства департамента полиции.
Ранее в МВД сообщили, что к рассылкам о готовящих актах терроризма были причастны граждане стран СНГ.
Всего за 2023 год возбуждено 215 уголовных дел за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Установлено 43 человека, из которых 19 несовершеннолетних, осуждено 7 лиц, в том числе 2 несовершеннолетних.
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19.02.2024, 11:07 1306
Угрозы о заложенных в школах взрывных устройствах снова появились в Атырау
В школах усилен пропускной контроль
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Атырау. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау злоумышленники вновь сообщают о якобы заложенном взрывном устройстве в школах №40, 8, 38 и в двух школах Binom-school.
Как сообщает Atyrau Online со ссылкой на областной департамент полиции, в настоящее время совместно с компетентными органами ведутся оперативные мероприятия по установлению лиц, распространивших данную информацию. Особое внимание уделено обеспечению безопасности в учебных заведениях, в том числе посредством видеонаблюдения и увеличения нарядов полиции. Взят на контроль пропускной режим в организации образования.
Аналогичные фейковые сообщения с начала года распространялись в нескольких городах. Эти сообщения призваны спровоцировать панику среди населения. Просим граждан не поддаваться на провокации и соблюдать спокойствие. Ситуация на контроле правоохранительных органов", - отметили в пресс-службе ДП Атырауской области.
Вчера подобные сообщения о терактах в школах Петропавловска рассылались в социальных сетях и мессенджерах в СКО. Полиция ищет авторов рассылки.
Ранее в МВД рассказали, что к сообщениям и рассылкам о готовящих актах терроризма в нескольких городах Казахстана были причастны граждане стран СНГ.
За последний год в Казахстане в 3 раза выросло число случаев лжетерроризма. За 2023 год возбуждено 215 уголовных дел за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Установлено 43 человека, из которых 19 несовершеннолетних, осуждено 7 лиц, в том числе 2 несовершеннолетних.
18.02.2024, 14:05 47991
Через аэропорт Атырау за границу пытались вывезти 100 тысяч долларов
Деньги обнаружили в багажном отсеке
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Атырау. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 11 февраля в аэропорту Атырау пассажир авиарейса KC7993 Атырау - Кутаиси уведомил сотрудников таможенного поста Ауежай - Атырау о том, что в его ручной клади имеется 10 тысяч долларов, сообщает портал "Мой город".
Однако во время таможенного контроля сотрудники департамента Пограничной службы и департамента экономических расследований обнаружили в багажном отсеке у гражданина Грузии сокрытые 90 тысяч долларов.
18.02.2024, 11:32 57171
Сын бывшего акима Караганды избил мать
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Караганда. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сын бывшего акима Караганды Шаймердена Уразалинова избил свою престарелую мать. Он сломал матери нос и несколько ребер, повредил внутренние органы, сообщает "Патриот".
Вдове Шаймердена Уразалинова 78 лет. Пожилая женщина после избиения два дня боялась вызвать скорую, поскольку понимала, что врачи, увидев следы насилия, вызовут полицию и сына могут посадить. Соседи на третий день, видя тяжелое состояние пожилой женщины, вызвали медиков, потому что ей становилось хуже.
Врачи вызвали полицию. Оперативники задержали сына женщины. Он заявил на допросе, что у него произошел нервный срыв. Пояснил, что не может решить свои проблемы, из-за этого сорвался на мать.
Следственный суд Караганды постановил арестовать сына Уразалинова на два месяца. Санкцию рассматривал судья Ерлан Сексенов.
Ранее в Алматинской области задержали изверга, который связал, избил и порезал ножом четверых детей. Младший мальчик попал в больницу с гематомами и сотрясением.
В Шымкенте мать убила двоих детей и оставила их тела на съемной квартире.
В 2023 году от семейно-бытового насилия в Казахстане погибло 69 женщин и 7 детей.
Из-за роста жестоких преступлений в отношении женщин и детей в Казахстане разработан законопроект, ужесточающий меры в отношении насильников и домашних тиранов. Документ уже поступил на обсуждение в мажилис.
17.02.2024, 11:24 103576
Масштабную спецоперацию по задержанию религиозных радикалов начал КНБ
Фото: КНБ РК
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Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет национальной безопасности сообщает о начале операции по пресечению деятельности преступных группировок, в которых состоят приверженцы деструктивных религиозных течений.
Операция проводится совместно с органами полиции и при координации Генеральной прокуратуры в Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Туркестанской областях, а также в Шымкенте.
Результаты проведенных мероприятий будут освещены в ближайшие дни", - сообщили в КНБ.
Ранее, в январе, подобная операция прошла в Астане, Шымкенте и Актюбинской области. Оперативники задержали трех человек, подозреваемых в пропаганде и финансировании терроризма.
Вчера в Атырауской области задержали 17-летнего религиозного радикала, который ранее был приговорен к 2 годам ограничения свободы за аналогичное преступление.
16.02.2024, 19:18 145591
Активного участника экстремистской организации осудили в Алматы
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Мужчину задержали в октябре 2023 года в результате спецоперации, проведенной при содействии ДПЭ МВД РК и ДКНБ Алматы, сообщает Polisia.kz.
По оперативным данным, он активный участник экстремистской организации "Хизб-ут-Тахрир", ранее судимый по четырем статьям УК РК. В ходе проведения обысков по адресам проживания фигуранта изъята различная религиозная литература.
На днях приговором Алмалинского районного суда он был признан виновным в пропаганде терроризма или публичных призывах к совершению акта терроризма и приговорен к 5,5 года лишения свободы.
Ранее жителя Кызылорды наказали за публикацию материалов деструктивного характера.
16.02.2024, 14:05 152911
Старшеклассник подозревается в изнасиловании шестилетней девочки в Кызылорде
Пострадавшая девочка находится в больнице
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Кызылорда. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Ученик девятого класса одной из школ Кызылорды подозревается в изнасиловании шестилетней девочки.
Факт преступления 16-летнего школьника над малолетней девочкой стал известен из публикаций в соцсетях. В полиции города подтвердили происшествие и сообщили, что подозреваемый взят под стражу. Возбуждено уголовное дело.
По информации Telegram-канала "Криминальный Казахстан", пострадавшая девочка находится в больнице.
Напомним, в Алматинской области задержали изверга, который связал четверых детей и издевался над ними, угрожая ножом.
Ранее сообщалось, что жителя Балхаша подозревают в изнасиловании двух малолетних падчериц.
16.02.2024, 13:28 153471
Наркокурьера с 200 свертками "синтетики" задержали в Таразе
Обнаруженные и изъятые вещества являются синтетическим наркотиком "альфа PvP"
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Тараз. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе полицейские задержали подозреваемого в наркоторговле с 200 свертками "синтетики", сообщает пресс-служба областного департамента полиции.
У 24-летнего мужчины обнаружены и изъяты 200 свертков, обмотанных красной изолентой, внутри которых находилось порошкообразное вещество мелкокристаллической структуры.
Также в ходе проведения обыска по месту его проживания обнаружен полиэтиленовый пакет, внутри которого находились 3 прозрачных пакетика с порошкообразным веществом крупнокристаллической структуры, два рулона пищевой фольги, электронные весы, 20 изолент разного цвета и 1000 пустых zip-пакетов", - рассказали в полиции.
Мужчина пояснил, что зарегистрировался в одном из приложений в социальной сети. Через него неизвестное ему лицо присылало адреса с фотографиями, где были указаны места, откуда нужно было забрать наркотики. Затем он занимался их расфасовкой и закладкой, за каждый распространенный товар получал оплату на карту.
Согласно заключению экспертизы, обнаруженные и изъятые вещества являются синтетическими наркотическими веществами "альфа PvP" общим весом 52,57 грамма. По данному факту сотрудниками полиции начато досудебное расследование. Подозреваемый дал признательные показания и водворен в ИВС", - сообщил начальник УПН ДП Жамбылской области Алим Бажикбаев.
Ранее у наркосбытчика в Алматы изъяли мефедрон на 150 млн тенге.
В январе в Алматы ликвидировали крупнейшую в Казахстане нарколабораторию. Объем изъятого мефедрона эквивалентен примерно 610 тысячам разовых доз. В этом же месяце 100 килограммов наркотиков обнаружили в грузовом автотранспорте на границе с Россией.
16.02.2024, 12:10 154736
В Атырауской области задержали 17-летнего религиозного радикала
Проводится досудебное расследование
Фото: КНБ
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Атырау. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области по подозрению в пропаганде терроризма задержали 17-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана.
В ходе обыска у него изъяты материалы, представляющие интерес для следствия. Проводится досудебное расследование по части 1 статьи 256 УК (Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма)", - проинформировали в КНБ.
Отмечается, что в 2023 году он также был приговорен к 2 годам ограничения свободы за аналогичное преступление.
Несмотря на принятые процессуальные и профилактические меры, он продолжил противоправные действия. При этом уголовная ответственность за террористические преступления наступает с 14 лет", - добавили в КНБ.
Ранее в Абайской области КНБ задержал радикала.
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В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?