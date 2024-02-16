К сообщениям о готовящихся актах терроризма причастны иностранцы - МВД  

В МВД напомнили об уголовной и административной ответственности за лжетерроризм

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Астана. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - К сообщениям и рассылкам о готовящих актах терроризма были причастны граждане стран СНГ, сообщили в Министерстве внутренних дел.





В ведомстве напомнили об ответственности за ложное сообщение об акте терроризма, сообщает Polisia.kz









Анонимная рассылка в мессенджере Telegram об угрозах нападения на школы началась 25 января.





Сообщения поступили в шести городах Казахстана - Актобе, Атырау, Алматы, Павлодар, Караганда и Костанай. По фактам заведомо ложных сообщений об акте терроризма начаты досудебные расследования. Проводятся все необходимые следственные действия. В настоящее время по направленным угрозам в городах Алматы, Актобе, Атырау и Павлодар установлена причастность лиц из стран СНГ. Проводятся соответствующие мероприятия с зарубежными коллегами по изобличению их преступной деятельности", - рассказали в МВД, отказавшись комментировать подробности в интересах следствия.





После сообщений с угрозами нападений несколько подростков в Караганде и Костанае создали Telegram-каналы, разместили там скопированные тексты угроз и разместили фото учебных заведений, в которых, якобы, произойдут теракты. После чего направили эту информацию в школьные чаты.





В настоящее время установлены учащиеся седьмого класса школы №15 Караганды и четвертого класса костанайской школы-гимназии №3. Учитывая, что они не достигли возраста уголовной ответственности, их родители привлечены к административной ответственности за непринятие мер по воспитанию детей. Кроме того, по решению суда родителями будет возмещен ущерб, причиненный государству в виде затрат на выезд экстренных служб на ложный вызов и обследование объектов образования. Размер ущерба может достигать двух миллионов тенге", - сообщила начальник департамента имиджевой работы и внутренних коммуникаций МВД Альбина Махамбетова.





В МВД напомнили, что заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере 5 тысяч МРП (18 млн 460 тыс. тенге), либо ограничением или лишением свободы на 5 лет.





Несмотря на то, что сообщения фейковые, в обозначенных в сообщениях местах принимаются меры по обеспечению безопасности и усилению охраны. Одновременно ведутся работы с администрацией мессенджеров анонимных каналов, которые размещают провокационные публикации. В частности, распространявший ложную информацию анонимный Telegram-канал в настоящее время заблокирован", - сообщила Махамбетова.





Всего за прошлый год возбуждено 215 уголовных дел за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Установлено 43 человека, из которых 19 несовершеннолетних, осуждено 7 лиц, в том числе 2 несовершеннолетних.





По каждому такому факту проводится всестороннее расследование и установление преступников является только вопросом времени, - отметила сотрудник МВД.



