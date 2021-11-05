Злоумышленники сожгли у предпринимателя сено на 10 млн тенге

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НУР-СУЛТАН. 4 НОЯБРЯ - Дело об умышленном поджоге сена на сумму более 10 млн тенге расследуют акмолинские полицейские, передает KAZAKHSTAN TODAY.
3 ноября, в 05.09, в дежурную часть Коргалжынского РОП поступило телефонное сообщение об умышленном поджоге от руководителя крестьянского хозяйства одного из населенных пунктов района. Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой было установлено, что в ночь на 3 ноября неизвестные лица, путем поджога уничтожили 1491 рулонов сена, принадлежащих предпринимателю. Сумма ущерба составила 10 млн 500 тыс. тенге", - сообщает департамент полиции столицы.
Подозреваемый задержан. Им оказался 32-летний местный житель. В настоящее время по данному факту начато досудебное производство по статье 202 УК РК (Умышленное повреждение чужого имущества).