Ущерб от браконьерской рыбной ловли в Казахстане превысил 170 млн тенге

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Установленный материальный ущерб от правонарушений по статье "Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений" за январь-октябрь 2021 года вырос сразу на 81,8% за год, до 172,8 млн тенге Ущерб государству составил 171,3 млн тенге, ущерб физическим лицам - 1,5 млн тенге", - сообщает energyprom.kz.
Как отметили аналитики, за январь-октябрь 2021 года в стране зарегистрировали 167 уголовных правонарушений по статье "Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений" - на 0,6% меньше, чем годом ранее. В аналогичном периоде 2020 года количество таких правонарушений сократилось на 24,7% за год, до 168 случаев. Также был зафиксирован 1 случай нарушения правил охраны рыбных запасов (в прошлом году по этой статье нарушений не было).
В региональном разрезе больше всего правонарушений, связанных с незаконной добычей рыбных ресурсов, зарегистрировали в главном рыбном регионе страны, Атырауской области: 41 случай, против 42 годом ранее. Среди главных "регионов-нарушителей" также отмечены Алматинская (21 случай, минус 19,2%) и Мангистауская (20 случаев, плюс 53,8%) области. Во всех трёх мегаполисах (что ожидаемо), а также в Акмолинской и Костанайской областях не зарегистрировали ни одного нарушения в секторе. Численность нарушителей составила 111 человек - на 1,8% меньше, чем годом ранее. Среди них 96 безработных (плюс 5,5% за год), 8 рабочих, 1 учащийся".