20.12.2023, 11:34 18586
Ущерб почти 50 млн тенге: организаторов финпирамиды QazHome приговорили к шести годам лишения свободы
Гражданам предлагали внести деньги в финпирамиду под предлогом обеспечения недвижимым имуществом
Фото: Depositphotos
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Атырау. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Жителей Атырау, организовавших финансовую пирамиду под видом потребительского кооператива QazHome, приговорили к шести годам лишения свободы, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Приговором суда руководители потребительского кооператива QazHome признаны виновными, им назначено наказание по шесть лет лишения свободы каждому", - проинформировали в пресс-службе.
В ходе досудебного расследования установлено, что в деятельность кооператива привлечено порядка 300 вкладчиков, из которых подали заявление только 35 лиц, сумма ущерба по данным заявлениям составляет более 49 млн тенге.
Гражданам предлагали внести деньги в финансовую пирамиду под предлогом обеспечения недвижимым имуществом", - добавили в агентстве.
Ранее в Астане вынесли приговор главе филиала финпирамиды Chia Tai Pharmaceutical.
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20.12.2023, 09:22 21156
Дело Сатыбалдыулы: Антикор в декабре вернул из-за рубежа $120 млн
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции в рамках продолжающихся расследований в отношении Кайрата Сатыбалдыулы и других лиц принимаются меры по возврату незаконно выведенных из страны активов, в том числе денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем, сообщили в пресс-службе ведомства.
Только в декабре текущего года в результате принятых Антикоррупционной службой мер обеспечен возврат денежных средств К. Сатыбалдыулы на общую сумму 120 млн долларов США, что превышает 55,4 млрд тенге", - проинформировали в Антикоре.
Отмечается, что указанные средства направлены в республиканский бюджет в счет возмещения ущерба, причиненного государству.
Таким образом, всего Антикоррупционной службой за последние 2 года обеспечен возврат в бюджет и субъектам квазигосударственного сектора имущественных активов и денежных средств на сумму более 912 млрд тенге", - говорится в сообщении.
Как уточнили в Антикоре, в их число входят административные здания, эксклюзивные драгоценности, люксовые дома, квартиры и автомобили, акции и доли участия в компаниях, железнодорожные пути и денежные средства, в том числе из-за рубежа.
Работа по возврату незаконно выведенных активов продолжается", - отметили в ведомстве.
19.12.2023, 21:09 33361
В Астане вынесли приговор главе филиала финпирамиды Chia Tai Pharmaceutical
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Суд приговорил руководителя структурного подразделения финпирамиды Chia Tai Pharmaceutical к шести годам лишения свободы, сообщает пресс-служба суда.
В сентябре 2022 года С., вступив в финпирамиду Chia Tai Pharmaceutical (или Chia Tai Tianqing), стала руководителем ее структурного подразделения в Астане. Далее она под видом легального инвестирования в деятельность фармацевтического завода незаконно привлекала деньги вкладчиков в особо крупном размере.
Работа финпирамиды обеспечивалась за счет перераспределения денег вкладчиков, вложивших средства позже, в пользу тех, кто вложил деньги ранее.
В результате деятельности С. 77 потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 115 млн тенге.
Приговором суда С. признана виновной и осуждена к шести годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денег граждан и инвестиций сроком на 7 лет.
Гражданские иски потерпевших удовлетворены.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, в начале ноябре АФМ завершило расследование в отношении организатора филиалов финпирамиды Chia Tai Tianging Pharmaceutical на территории Западно-Казахстанской, Актюбинской и Атырауской областей. Казахстанцы вложили в финпирамиду порядка 500 млн тенге. Дело направлено в суд.
За последние 2 года окончено расследование по 170 уголовным делам, пресечена деятельность 40 финпирамид, где организаторами были 277 лиц. Общее количество вовлеченных лиц составляет 40 тысяч граждан, причиненный ущерб оценивается в 10 млрд тенге.
19.12.2023, 20:48 34151
У жителя Атырауской области изъяли черную икру и 90 кг осетра
Фото: Polisia.kz
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Атырау. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На трассе республиканского значения в Атырауской области задержан подозреваемый в перевозке около 90 кг нелегальной осетровой рыбы, сообщает Polisia.kz.
8 декабря полицейские на трассе Атырау - Доссор остановили автомобиль Lada Vesta под управлением мужчины 1971 года рождения.
В ходе проверки из машины изъято 27 тушек осетровой рыбы весом 84,9 кг и черная икра осетровых рыб весом 1,9 кг.
Ранее полицейские провели масштабную операцию по обезвреживанию группы браконьеров в Жетысуской области, незаконно рыбачивших на Балхаше.
19.12.2023, 17:05 37626
Суд отказал Кайрату Сатыбалды в досрочном освобождении
Фото: azattyq-ruhy.kz
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Усть-Каменогорск. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Суд отказал в ходатайстве Кайрата Сатыбалды о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы на ограничение свободы, сообщает пресс-служба суда № 2 города Усть-Каменогорска.
Суд, проанализировав характеризующие данные, пришел к выводу, что поведение осужденного не является безупречным, о чем свидетельствуют полученное взыскание и нарушение формы одежды. Наличие указанных обстоятельств не достаточно для вывода, что осужденный твердо встал на путь исправления. Таким образом, суд пришел к выводу, что замена Сатыбалдыұлы Қ. наказания в виде лишения свободы на ограничения свободы является преждевременным", - проинформировали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Антикоррупционная служба завершила досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалды и других лиц по фактам хищений средств AО "Казахтелеком" и AО "Центр транспортного сервиса" в особо крупном размере. В ходе расследования государству возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 миллиардов тенге, или более $500 миллионов.
Позже стало известно, что по делу Кайрата Сатыбалды из Объединенных Арабских Эмиратов в доход Республики Казахстан были возвращены $14 млн.
19.12.2023, 13:59 40771
Помогавшего иностранным мошенникам казахстанца задержал КНБ
Фото: КНБ РК
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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет национальной безопасности при координации органов прокуратуры задержал гражданина Казахстана, подозреваемого в организации незаконного пропуска трафика и телефонных соединений, сообщили в пресс-службе комитета.
По версии следствия, мужчина оказывал услуги, позволявшие иностранным злоумышленникам маскировать свои звонки в Казахстан для осуществления мошеннических действий. Операции осуществлялись с применением специального оборудования и вредоносного программного обеспечения, подменяющего иностранные номера на казахстанские.
В результате подозреваемый извлекал сверхприбыль в ущерб национальным операторам связи, а зарубежные мошенники с использованием его услуг обманывали жителей республики", - рассказали в КНБ.
Проводится досудебное расследование по статье 210 УК РК "Создание, использование или распространение вредоносных компьютерных программ и программных продуктов".
В комитете отметили, что за последние 3 года в Казахстане зарегистрировано 59 тысяч фактов интернет-мошенничества с ущербом на сумму порядка 43 миллиардов тенге.
Ранее глава МВД РК сообщал, что в Казахстане заблокировано 37 млн звонков с поддельных номеров и выявлено 16 тысяч сайтов с противоправным контентом.
19.12.2023, 12:01 42666
В Семее изъяли контрафактные сигареты на 2,7 млрд тенге
Проводится досудебное расследование
Фото: Depositphotos
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Семей. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Семее изъяли 77,3 млн пачек контрафактных сигарет, рыночная стоимость которых составляет 2,7 млрд тенге, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Крупный канал поставки с целью сбыта сигарет различных марок без средств идентификации пресечен департаментом АФМ по области Абай (...) В ходе осмотра грузовых автотранспортных средств и складов на территории города Семея обнаружено и изъято 77,3 млн пачек контрафактных сигарет, рыночная стоимость которых составляет 2,7 млрд тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что сумма акцизов, подлежащая к уплате в бюджет, составляет 1,1 млрд тенге.
Ранее совместно с УБОП департамента полиции области Абай пресечен аналогичный факт перевозки контрафактных сигарет на сумму 1,1 млрд тенге, по которым сумма акцизов составила 450 млн тенге", - сообщили в АФМ.
Подчеркивается, что по вышеуказанным фактам проводится досудебное расследование, иная информация в интересах следствия не разглашается.
Напомним, в июне у жителя Сатпаева изъяты контрафактные сигареты на 89 млн тенге.
19.12.2023, 11:28 43521
Растрату свыше 1 млрд тенге предотвратила прокуратура Кокшетау
Местный исполнительный орган выделил бюджетные средства для приобретения трансформаторной подстанции по завышенной стоимости
Фото: Прокуратура Акмолинской области
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Кокшетау. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Кокшетау предотвратила необоснованное расходование бюджетных средств на сумму более 1 млрд тенге, сообщили в пресс-службе надзорного органа Акмолинской области.
В ходе проведения проверки установлено, что местным исполнительным органом выделены бюджетные средства на сумму свыше 1 млрд тенге для приобретения трансформаторной подстанции по завышенной стоимости и без обоснования цен путем надлежащего анализа рынка", - сообщается в информации.
Необоснованное расходование бюджетных средств предотвращено. Денежные средства направлены на реализацию других социальных программ, виновные лица привлечены к установленной законом ответственности.
Ранее сообщалось, что в Кызылординской области чиновников подозревают в хищении 200 млн тенге. В Жезказгане чиновники похитили выделенные на модернизацию теплосетей 223 млн тенге.
19.12.2023, 09:36 37921
Прокуратура Алматы выявила хищение 400 млн тенге в "Казахфильме"
Фото: kazakhfilmstudios.kz
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Алматы. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой города Алматы по итогам проверки акционерного общества "Казахфильм имени Шакена Айманова" начато досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По предварительным данным установлен факт хищения более 400 млн тенге, направленных на съемку фильма", - проинформировали в прокуратуре.
Сообщается, что досудебное расследование проводится департаментом экономических расследований.
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