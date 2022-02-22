Установлены участники захвата международного аэропорта Алматы

АЛМАТЫ. 21 ФЕВРАЛЯ - Установлены подозреваемые в погромах и захвате международного аэропорта Алматы. Об этом сообщил начальник Следственного департамента МВД Санжар Адилов на брифинге СЦК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По его словам, во время массовых беспорядков в Алматы группа подозреваемых на легковой автомашине подъехала к охотничьему магазину "Оружейник", откуда, взломав входную дверь, похитила 15 гладкоствольных ружей и 4 нарезных карабина, в том числе с оптическим прицелом. Похищенное оружие с целью дальнейшего сбыта незаконно хранили в специально оборудованных схронах на территории Алматы и Алматинской области.

Кроме того, в ходе расследования установлено участие указанных лиц в захвате и погромах международного аэропорта Алматы", - уточнил он.

Кроме того, спикер сообщил, что в ходе оперативных мероприятий в микрорайоне Шанырак-2 Алматы задержаны двое лиц, у которых изъяты цинковые ящики с 5 тысячами патронов от пистолетов (2880 штук) и автоматов (2160 штук), спецсредства в виде бронежилетов, щитков и наколенников, 2 боевых противотанковых снаряда, гладкоствольное ружье, 7 пневматических винтовок, в том числе одна с оптическим прицелом и пневматический пистолет.

Также в Алматы задержан один из участников массовых беспорядков, который в группе с тремя неизвестными лицами в ночное время, проникнув через пролом в стене, похитили и вывезли на двух легковых автомашинах из оружейного магазина "Камерат" огнестрельное оружие.

Часть похищенного, 8 гладкоствольных ружей с боеприпасами обнаружено и изъято на чердаке жилого дома, в другом тайнике сотрудниками полиции обнаружены предметы, использованные в ходе массовых беспорядков, это сигнальный револьвер с боеприпасами, 4 стеклянные бутылки с горючей смесью, противогаз и 6 комплектов спецсредств сотрудников полиции.

Наряду с этим, установлены факты сбыта преступниками похищенного оружия. Так, 18 февраля в Байзакском районе Жамбылской области при проведении оперативных мероприятий сотрудниками криминальной полиции при сбыте похищенного автомата Калашникова задержан 45-летний житель города Тараз. У подозреваемого при личном обыске изъяты вырученные от продажи оружия 300 тысяч тенге, а в салоне автомашины - два автомата Калашникова с боеприпасами", - сказал Санжар Адилов.

Он отметил, что все вышеуказанные подозреваемые лица по согласованию с прокуратурой и с санкции суда взяты под стражу.