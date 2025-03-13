Устройство sim-box для мошеннических звонков и рассылок изъято у иностранца в Астане

С 2021 по 2024 годы подозреваемый осуществил незаконный оборот цифровых активов на общую сумму 5,6 млрд тенге

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Алматы. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент агентства по финансовому мониторингу Алматы завершил расследование по факту незаконного оборота цифровых активов без соответствующих разрешительных документов, - Департамент агентства по финансовому мониторингу Алматы завершил расследование по факту незаконного оборота цифровых активов без соответствующих разрешительных документов, сообщает пресс-служба ведомства.





В сентябре 2020 года, будучи несовершеннолетним, подозреваемый разместил объявления о проведении обменных операций в мессенджере "Telegram" и на платформе "OLX". Поскольку пользователями криптобиржи "Binance" могут быть только совершеннолетние, он обратился к своему старшему брату с просьбой пройти верификацию для создания аккаунта. В 2021 году он зарегистрировал дополнительно три аккаунта на имена своих родственников с целью дробления оборотных сумм и минимизации рисков блокировки. В результате с 2021 по 2024 годы осуществлен незаконный оборот цифровых активов на общую сумму 5,6 млрд тенге", - рассказали в АФМ.





Размер вознаграждения за оказанные услуги по обмену составлял от 0,5% до 2,5%.





На незаконно полученные вознаграждения подозреваемый приобрел автомашину Mitsubishi.





Суд признал подсудимого виновным по статье 214 УК РК "Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере" и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 2,5 года.





В доход государства конфискованы цифровые активы на сумму 5172 USDТ и автомашина Mitsubishi.





В АФМ добавили, что незаконные криптообменники не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Именно поэтому их услугами зачастую пользуются преступники, прежде всего кибермошенники и наркодельцы.





По данным ведомства, в 2024 году ликвидировано 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом 60 млрд тенге. Заморожено и конфисковано активов на сумму 4,8 млн USDT(около 2,5 млрд тенге).





В АФМ напомнили, что, в соответствии с законом РК "О цифровых активах", любая деятельность, связанная с оборотом цифровых активов на территории страны, требует наличия лицензии.



