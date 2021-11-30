Освобожден от должности глава полиции Риддера, в отношении его подчиненного проводится расследование

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РИДДЕР. 29 НОЯБРЯ - В ВКО в отношении сотрудника отдела полиции Риддера проводится досудебное расследование, его уволили за дискредитирующий поступок, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Департаментом полиции ВКО в отношении сотрудника ОП города Риддера проводится досудебное расследование, в рамках которого он в порядке статьи 128 УПК РК водворен в ИВС. Иные обстоятельства по уголовному делу в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежат", - сообщил начальник департамента полиции ВКО Сагат Мадиев.
Кроме того, по его информации, "за совершение проступка, дискредитирующего правоохранительные органы, он уволен по отрицательным мотивам, а в отношении его непосредственных руководителей, вплоть до начальника городского отдела полиции, принято решение об освобождении от занимаемых должностей".
Сегодня вопросы законности и служебной дисциплины среди личного состава являются приоритетными в деятельности органов внутренних дел. Нами активно проводится работа по очищению собственных рядов от недисциплинированных сотрудников. Наша позиция принципиальна, любые нарушения законности жестко пресекаются, к виновным лицам применяются самые строгие дисциплинарные меры воздействия, вплоть до увольнения", - отметил начальник департамента полиции.
По данным казахстанского журналиста Михаила Козачкова, сотрудника полиции, начальника изолятора временного содержания города Риддера подозревают в изнасиловании.
В Восточно-Казахстанской области на днях объявили в розыск и даже уже нашли некоего Руслана Аксартова. Между прочим, действующего сотрудника полиции, начальника изолятора временного содержания (ИВС) города Риддера. А разыскивали его по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 120 Уголовного кодекса. А статья 120 - это изнасилование, если что. Заявление написала его подчиненная, место предполагаемого преступления - тот самый ИВС Риддера", - написал Козачков в своем Telegram-канале.