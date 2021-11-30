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Освобожден от должности глава полиции Риддера, в отношении его подчиненного проводится расследование

29.11.2021, 08:37 36586
Освобожден от должности глава полиции Риддера, в отношении его подчиненного проводится расследование
Фото: Pixabay.com
РИДДЕР. 29 НОЯБРЯ - В ВКО в отношении сотрудника отдела полиции Риддера проводится досудебное расследование, его уволили за дискредитирующий поступок, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Департаментом полиции ВКО в отношении сотрудника ОП города Риддера проводится досудебное расследование, в рамках которого он в порядке статьи 128 УПК РК водворен в ИВС. Иные обстоятельства по уголовному делу в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежат", - сообщил начальник департамента полиции ВКО Сагат Мадиев. 

 
Кроме того, по его информации, "за совершение проступка, дискредитирующего правоохранительные органы, он уволен по отрицательным мотивам, а в отношении его непосредственных руководителей, вплоть до начальника городского отдела полиции, принято решение об освобождении от занимаемых должностей". 
 

Сегодня вопросы законности и служебной дисциплины среди личного состава являются приоритетными в деятельности органов внутренних дел. Нами активно проводится работа по очищению собственных рядов от недисциплинированных сотрудников. Наша позиция принципиальна, любые нарушения законности жестко пресекаются, к виновным лицам применяются самые строгие дисциплинарные меры воздействия, вплоть до увольнения", - отметил начальник департамента полиции.

 
По данным казахстанского журналиста Михаила Козачкова, сотрудника полиции, начальника изолятора временного содержания города Риддера подозревают в изнасиловании.
 

В Восточно-Казахстанской области на днях объявили в розыск и даже уже нашли некоего Руслана Аксартова. Между прочим, действующего сотрудника полиции, начальника изолятора временного содержания (ИВС) города Риддера. А разыскивали его по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 120 Уголовного кодекса. А статья 120 - это изнасилование, если что. Заявление написала его подчиненная, место предполагаемого преступления - тот самый ИВС Риддера", - написал Козачков в своем Telegram-канале.

 

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новости по теме

Фермер в ВКО незаконно получил субсидии на 140 млн тенге

29.11.2021, 18:35 49654
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 29 НОЯБРЯ - Территориальный департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Восточно-Казахстанской области начал досудебное расследование в отношении ряда руководителей аффилированных предприятий по факту незаконного получения субсидий фермером, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Один из руководителей ТОО в период с 2019 по 2020 года при подаче заявок на получение субсидий в рамках госпрограммы "Развитие племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства" незаконно получил субсидии на общую сумму более 140 млн тенге. Организатор преступной схемы предоставил фиктивные договоры, заключенные с аффилированными предприятиями, о приобретении более 1000 голов племенного крупного рогатого скота", - сообщили в пресс-службе АФМ.

 
Руководитель ТОО взят под стражу. По данному факту ведется следствие.
 
 

В Нур-Султане задержали гражданина Узбекистана, разыскиваемого за торговлю людьми

29.11.2021, 16:29 68014
В Нур-Султане задержали гражданина Узбекистана, разыскиваемого за торговлю людьми
Фото: mzgazeta.ru
НУР-СУЛТАН. 29 НОЯБРЯ - В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия "Stop-трафик", столичными полицейскими задержан уголовный преступник, находящийся в межгосударственном розыске, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Установлено, что мужчина в 2014 году вывез из Узбекистана шестерых граждан, обещая им высокооплачиваемую работу на территории Республики Казахстан. В городе Алматы, отобрав у соотечественников паспорта, он передал их другому лицу. В течение семи месяцев мужчин заставляли работать в трудных условиях. В 2015 году за торговлю людьми мужчина был осужден на 5 лет лишения свободы в Республике Узбекистан", - сообщили в департаменте полиции Нур-Султана. 

 
Сообщается, что решением суда в 2019 году не отбытая часть наказания заменена на условно-досрочное освобождение. Оказавшись на УДО, мужчина скрылся на территории Республики Казахстан и был объявлен в розыск в Узбекистане. 
 

В настоящее время решением суда мужчина заключен под стражу, решается вопрос его экстрадиции в Республику Узбекистан", - уточнили в ведомстве. 

 
В Нур-Султане с 22 ноября по 1 декабря проходит профилактическое мероприятие "Stop-трафик". Сотрудниками полиции организовано активное сотрудничество и обмен информацией с реабилитационным центром "Коргау", СПИД-центром и Центром дерматологии и профилактики болезней, передающихся половым путем. Жертвы торговли помещаются в ЧФ "Коргау", где проводится их реабилитация, а также оказывается психологическая помощь.

 

В Алматы 20-летний парень ограбил пожилую женщину

29.11.2021, 13:48 106111
В Алматы 20-летний парень ограбил пожилую женщину
Фото: magiya.guru
АЛМАТЫ. 29 НОЯБРЯ - В Алматы 20-летний парень в состоянии алкогольного опьянения ограбил пожилую женщину, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы, рано утром на пересечении улиц Маркова и Тимирязева, применив насилие, неопасное для жизни и здоровья, парень похитил у прохожей личное имущество.
 

Преступный план в голове выпившего молодого человека созрел мгновенно. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, подбежал к жертве, нанес удар в область плеча. Когда женщина упала, он продолжил наносить ей удары, а после вырвал из рук сумку с деньгами и сотовым телефоном и скрылся бегством. Потерпевшая сразу же обратилась в полицию - и правильно сделала. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в тот же день подозреваемый был задержан. Он сознался в грабеже", - рассказал начальник отдела полиции при УП Бостандыкского района полковник полиции Галым Касымбаев. 

 
Касымбаев отметил, что в данный момент личность задержанного проверяется на причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям по городу Алматы в целом. Уголовное дело расследуется по пункту 1 части 2 статьи 191 УК РК (Грабеж).
 
 

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