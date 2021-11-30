Освобожден от должности глава полиции Риддера, в отношении его подчиненного проводится расследование

Фото: mzgazeta.ru

НУР-СУЛТАН. 29 НОЯБРЯ - В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия "Stop-трафик", столичными полицейскими задержан уголовный преступник, находящийся в межгосударственном розыске, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Установлено, что мужчина в 2014 году вывез из Узбекистана шестерых граждан, обещая им высокооплачиваемую работу на территории Республики Казахстан. В городе Алматы, отобрав у соотечественников паспорта, он передал их другому лицу. В течение семи месяцев мужчин заставляли работать в трудных условиях. В 2015 году за торговлю людьми мужчина был осужден на 5 лет лишения свободы в Республике Узбекистан", - сообщили в департаменте полиции Нур-Султана.

Сообщается, что решением суда в 2019 году не отбытая часть наказания заменена на условно-досрочное освобождение. Оказавшись на УДО, мужчина скрылся на территории Республики Казахстан и был объявлен в розыск в Узбекистане.

В настоящее время решением суда мужчина заключен под стражу, решается вопрос его экстрадиции в Республику Узбекистан", - уточнили в ведомстве.

В Нур-Султане с 22 ноября по 1 декабря проходит профилактическое мероприятие "Stop-трафик". Сотрудниками полиции организовано активное сотрудничество и обмен информацией с реабилитационным центром "Коргау", СПИД-центром и Центром дерматологии и профилактики болезней, передающихся половым путем. Жертвы торговли помещаются в ЧФ "Коргау", где проводится их реабилитация, а также оказывается психологическая помощь.



