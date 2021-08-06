Взятки мониторинговой группы в Талдыкоргане: уволена замакима города

ТАЛДЫКОРГАН. 5 АВГУСТА - В Талдыкоргане уволена заместитель акима города, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Чиновницу отстранили от должности после скандала с мониторинговой группой, которая брала взятки с рестораторов и торговцев стихийных рынков, сообщили в департаменте по противодействию коррупции Алматинской области.

Так, руководитель данного отдела в сговоре со своим подчиненным - главным специалистом, во время антикризисных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией "Covid-19", несмотря на запрет на организацию и проведение мероприятий с массовым скоплением людей, на системной основе получали взятки в сумме от 20 тыс. до 270 тыс. тенге от рестораторов города и представителей стихийной торговли за непринятие в отношении них административных мер. Также к уголовной ответственности привлекаются 5 администраторов ресторанов, давших взятки. Должностные лица водворены в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения", - сообщили в департаменте.

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