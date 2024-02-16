В Абайской области задержали группу лжеполицейских

Фото: Polisia.kz

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Семей. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Жителя Жарминского района остановили неизвестные, представившиеся полицейскими, и попросили предъявить документы, удостоверяющие личность, сообщает - Жителя Жарминского района остановили неизвестные, представившиеся полицейскими, и попросили предъявить документы, удостоверяющие личность, сообщает Polisia.kz





Они сфотографировали документы и биометрические данные потерпевшего и ушли. Они ввели в заблуждение мужчину и обманом завладели его персональными данными, после чего сняли с его счета 925 тысяч тенге. После того как были списаны деньги, мужчина понял, что столкнулся с лжеполицейскими, и обратился в полицию.





По горячим следам оперативники вышли на след подозреваемых и задержали их. Как выяснилось, мошенничеством занимались трое жителей СКО.





В настоящее время молодые люди взяты под стражу. Проводится следствие. Устанавливается их причастность к возможным аналогичным преступлениям.



