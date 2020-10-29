В акимате Степногорска выявили хищения бюджетных средств

Кокшетау. 28 октября. Kazakhstan Today - В режиме видеоконференцсвязи прошла встреча с участием руководства Антикоррупционной службы по Акмолинской области и представителей акимата Степногорска, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Акмолинской области, поводом для проведения встречи стали внесенные на основании статьи 200 УПК РК представления об устранении причин и условий, послуживших совершению коррупционных правонарушений работниками акимата города.

В ходе досудебного расследования установлено, что специалист местного исполнительного органа Степногорска при помощи ЭЦП своего руководителя незаконно перечисляла бюджетные деньги в виде заработной платы на свой карт-счет.

Также до сведения работников акимата доведена информация в рамках уголовного дела в отношении должностного лица одного из отделов Степногорского акимата по факту хищения бюджетных средств путем незаконного излишнего перечисления зарплаты со счета госучреждения на свой карт-счет.

В ходе встречи глава областной Антикоррупционной службы Мурат Тюлеубаев рассказал госслужащим о нововведениях в антикоррупционное законодательство.

Неоднократные факты коррупции должностных лиц вашего региона свидетельствуют о слабой проводимой работе по предупреждению коррупции. Необходимо усилить работу по обеспечению соблюдения работниками антикоррупционного законодательства и формированию нетерпимости к коррупции среди госслужащих. Формальный подход здесь недопустим, ответственность за непринятие или ненадлежащее принятие мер несут первые руководители", - сказал Мурат Тюлеубаев.

Напомним, сотрудники акиматов Карагандинской и Мангистауской областей подозреваются в коррупции.

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