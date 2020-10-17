Сотрудники акиматов Карагандинской и Мангистауской областей подозреваются в коррупции

Караганда. 16 октября. Kazakhstan Today - Заместитель руководителя и главный специалист одного из Управлений Акимата Карагандинской области подозреваются подозрению в получении взятки в значительном размере, передает Kazakhstan Today.

Антикоррупционной службой по Карагандинской области по подозрению в получении взятки в значительном размере изобличены Заместитель руководителя и главный специалист одного из управлений акимата Карагандинской области", - сообщает пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции.

По данным ведомства, они подозреваются в получении взятки в общей сумме 1 млн тенге от директора предприятия осуществляющего авторский надзор за согласование акта приемки объекта ("Строительство и дальнейшая эксплуатация спортивно-оздоровительного комплекса") в эксплуатацию.

Кроме того, Антикоррупционной службой по Мангистауской области ведется досудебное расследование в отношении руководства ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорог" аппарата акима Мунайлинского района по факту получения взятки в размере 1 млн тенге от юридических лиц, за оказание покровительства при строительстве внутрипоселковых дорог в Мунайлинском районе, реализуемой в рамках государственной программы "Дорожная карта занятости - 2020".

В ведомстве уточнили, что подозреваемый вину признал.

Указанные объекты строительства неоднократно подвергались критике со стороны Антикоррупционной службы, прокуратуры Мангистауской области и гражданского общества. В частности, ранее в социальных сетях и СМИ размещались публикации, получившие широкий общественный резонанс по фактам выполнения некачественных работ в ходе строительства дорог в Мунайлинском районе", - добавили в ведомстве.





По информации антикоррупционного ведомства, за прошедшие 2 недели зарегистрировано 97 досудебных расследований. Задержано 7 должностных лиц (с начала года 171 лицо), применена мера пресечения «содержание под стражей» в отношении 4 лиц (с начала года 126 лиц), возмещено более 244 млн тенге.

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