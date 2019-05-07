В Акмолинской области директора обогатительной фабрики подозревают в убийстве подчиненной

Кокшетау. 16 января. Kazakhstan Today - В Акмолинской области директора обогатительной фабрики по переработке золота подозревают в убийстве сотрудницы предприятия. Его уже арестовали, передает Kazakhstan Today со ссылкой на КТК .





Динару Аканбаеву похоронили на родине, в Карагандинской области. Женщине было 37 лет, сиротой осталась 12-летняя девочка. В тяжелом состоянии сейчас находится престарелая мать погибшей. Родственники еще не оправились от горя, но уже бьют тревогу. Они считают, что директор фабрики, которого подозревают в убийстве Динары, может избежать наказания.

Все случилось на обогатительной фабрике по переработке золота близ Степногорска. Погибшая работала здесь лаборантом. В один из дней 33-летний директор предприятия, как рассказывают свидетели, предложил подвезти ее с одного объекта на другой. А уже через два часа привез едва живую на квартиру к другой сотруднице. Сказал, что Динара виновата сама.





Она начала паниковать и выпрыгнула из машины, по его словам. У нее кровь из носа бежала, лицо было с правой стороны опухшее, глаз закрытый, гематомы были на лице", - рассказала сотрудница предприятия Алтын Мухаметжарова.





Женщина рассказывает, что директор долго уговаривал ее не поднимать шума. Когда, наконец, вызвали скорую, Динара уже почти не подавала признаков жизни, а через пять дней комы скончалась в больнице. Что произошло, сейчас выясняет следствие. Медики диагностировали у пациентки перелом височной части головы и ушиб головного мозга.





В отношении подозреваемого судом города Степногорска санкционирована мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца, назначены экспертизы", - прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области.





Как только директора арестовали, сотрудницы предприятия заговорили о нравах, царящих на фабрике. Якобы начальник постоянно домогался подчиненных. Все сотрудницы молча терпели, потому что боялись потерять работу.





Как указывает телеканал, на обогатительной фабрике 33-летний директор до ареста проработал всего полгода, примерно столько же и погибшая Динара. Она работала вахтовым методом, чтобы прокормить свою дочь, которую воспитывала одна.





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