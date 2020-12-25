В Акмолинской области директоров школ привлекли к ответственности за незаконный сбор денег с учащихся

Кокшетау. 24 декабря. Kazakhstan Today -В текущем году в Call-центр Агентства по противодействию коррупции 1424 поступило свыше 20 звонков от жителей Акмолинской области, из которых, помимо обращений по уголовным правонарушениям, имеются и вопросы общего характера, в том числе касательно незаконных поборов в образовательных учреждениях, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Антикоррупционная служба по Акмолинской области, по обращениям родителей учеников нескольких школ города Атбасар по поводу сбора денег на нужды учебных заведений Специальной мониторинговой группой при территориальном департаменте по противодействию коррупции совместно с областным управлением образования проведено выездное служебное расследование. В ходе анонимного анкетирования было охвачено порядка 330 родителей школьников. По результатам проверки установлены факты неправомерного сбора денег.

Аналогичные факты выявлены и в ходе служебного расследования в отношении работников сферы образования Степногорска.

На основании результатов проведенной работы, руководителей отделов образования Атбасарского района и Степногорска, а также директоров школ привлекли к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в целях недопущения подобных правонарушений с руководством учреждений образования области проведена разъяснительная встреча.

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