В Акмолинской области изъяли 87 коробок несертифицированной пиротехники

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КАРАГАНДА. 24 ДЕКАБРЯ - В Карагандинской области словесная перепалка между двумя местными жителями переросла в драку, затем один из них выстрелил в обидчика из ружья, передает KAZAKHSTAN TODAY.

17 декабря в отдел полиции Осакаровского района Карагандинской области поступило сообщение, что в одном из поселков между двумя сельчанами произошел конфликт, который привел к серьезным последствиям.

Выяснилось, что ссора возникла из-за давних обид. Словесная перепалка переросла в драку, после которой мужчины разошлись. Затем один из них забежал домой, взял охотничье ружье, вернулся к обидчику, находившемуся на улице, и произвел в него выстрел", - сообщает Polisia.kz .

Потерпевший с огнестрельным ранением помещен в медицинское учреждение Караганды.

Подозреваемый дал признательные показания. Вещественные доказательства - ружье и гильзы - изъяты. Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК "Хулиганство". Ведется расследование.



