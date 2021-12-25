В Акмолинской области изъяли 87 коробок несертифицированной пиротехники

КОКШЕТАУ. 24 ДЕКАБРЯ - На территории Акмолинской области с 15 декабря по 3 января проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Пиротехника - 2021", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сотрудники полиции совместно с органами гражданской защиты ДЧС ежедневно проводят рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов стихийной торговли несертифицированными пиротехническими изделиями, а также без разрешительных документов, сообщает Polisia.kz.
Активизирована работа нарядов патрульной полиции по проверке законности перевозки пиротехнических изделий автомобильным транспортом.
За истекший период составлено 37 административных протоколов по статье 196 КоАП РК "Незаконная торговля товарами и иными предметами". Согласно санкции статьи, нарушителям грозит штраф в размере до 25 МРП.
Из продажи изъято 87 коробок несертифицированных пиротехнических изделий.