15.11.2024, 21:08 7206
В Акмолинской области нашли два цеха по незаконной переработке золотосодержащего материала
Изъято шесть дробильных установок, семь электродвигателей, два моющих стола
Фото: Polisia.kz
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Кокшетау. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Два мини-цеха по незаконной переработке золотосодержащего материала ликвидировали полицейские в Акмолинской области, сообщает Polisia.kz.
Полицейские в поселке Заводском обнаружили два мини-цеха, которые занимались переработкой золотосодержащего материала.
В рамках следственных действий изъято шесть дробильных установок, семь электродвигателей, два моющих стола и 30 мешков с золотосодержащим материалом. Владельцами незаконных предприятий оказались жители поселка Заводского и Степногорска.
По обоим фактам начаты досудебные расследования.
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15.11.2024, 15:04 13521
Прокуратура не согласна с приговором убийцам семьи в Северо-Казахстанской области
Главу семейства, его жену и несовершеннолетнего сына жестоко убили в декабре прошлого года
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Петропавловск. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 17-летняя жительница Северо-Казахстанской области выступила с обращением, в котором завила о несогласии с приговором фигурантам дела о жестокой расправе над ее семьей в декабре прошлого года. Прокуратура региона отреагировала на обращение девушки и подала апелляционное ходатайство.
В своем обращении, опубликованном на странице фонда "НеМолчи", 17-летняя девушка рассказала подробности жуткого убийстве ее отца, матери и несовершеннолетнего брата.
Были задержаны двое убийц и один подстрекатель. С самого начала и до самого конца судебного процесса им вменяли статьи убийство и подстрекательство в убийстве, но 28 октября 2024 года при вынесении приговора подстрекателя оправдывают и меняют ей статью на недонесение", - рассказала девушка, потерявшая семью.
Она сообщила, что ее адвокатом уже поданы жалобы с объяснением, где именно были противоречия в приговоре.
Прокуратура Северо-Казахстанской области на многочисленные публикации и комментарии по факту убийства семьи сообщает, что виновные лица гражданин Е. осужден к пожизненному лишению свободы, гражданин О. к лишению свободы сроком на 21 год 8 месяцев и гражданка С. к 3 годам лишения свободы. С указанным приговором прокуратура области не согласилась ввиду мягкости наказания в отношении О. и С., - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
В связи с чем 12 ноября 2024 года в областной суд внесено апелляционное ходатайство.
15.11.2024, 12:04 17901
Более 80 тelegram-каналов по продаже "синтетики" заблокировали в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Главная транспортная прокуратура РК в ходе мониторинга соцсетей выявила telegram-каналы, созданные с целью пропаганды, рекламы и продажи синтетических наркотиков, сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Более 80 таких тelegram-каналов заблокировано с помощью информационной системы "Кибернадзор".
Органы прокуратуры продолжают совершенствовать меры контроля совместно с операторами связи и платформами для быстрой блокировки противоправного контента", - говорится в информации.
Напомним, в начале ноября в Шымкенте за пропаганду и продажу наркотиков заблокировали 18 telegram-каналов.
Ранее в Алматы прокуратура заблокировала 16 telegram-каналов, в которых продавали наркотики и предлагали работу "закладчика". В Карагандинской области выявлено около 100 таких каналов.
15.11.2024, 09:06 22441
Объявленную в международный розыск казахстанку задержали на греческом острове
Фото: Depositphotos
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Алматы. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На острове Хиос, расположенном на территории Греции, Интерпол МВД Казахстана при взаимодействии с зарубежными коллегами задержал объявленную в международный розыск мошенницу. Об этом сообщает Polisia.kz.
В 2021 году женщина, работая бухгалтером одного из ТОО в Алматы, незаконно перевела на свой персональный счет денежные средства в размере 230 тысяч долларов США", - проинформировали в полиции.
В настоящее время решается вопрос о выдаче задержанной в Казахстан.
Ранее сообщалось, что активистку волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда задержали по подозрению в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков.
14.11.2024, 20:31 43771
В Туркестанской области вынесли приговор виновным в краже 862 млн тенге на урановом руднике
Фото: pexels.com
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Туркестан. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сузакским районным судом Туркестанской области оглашен приговор в отношении директора подрядной организации - ТОО "Iri building" Абильдинова Н.Т., директора авторского надзора ТОО "KAZ Design & Development Group LTD" Момота Л.А., инженера авторского надзора Кончакова С.М., а также фактического собственника технического надзора - ТОО "Аккредитованный центр KZ Development" Алматова Б.С., сообщает пресс-служба Антикора.
Абильдинов приговорен к 8 годам лишения свободы за хищение в период с 2019 по 2021 годы 862 млн тенге, выделенных на строительно-монтажные работы в рамках реализации проекта по модернизации уранодобывающего предприятия на руднике Каратау в Созакском районе Туркестанской области.
Его сообщники Момот, Кончаков, Алматов признаны виновными в пособничестве в хищении и суд назначил им наказание в виде 7 лет лишения свободы условно.
При этом суд освободил Кончакова от уголовной ответственности и назначил ему принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа.
Также суд удовлетворил гражданский иск о взыскании с осужденных материального ущерба в солидарном порядке.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что в Алматы в ходе оперативных мероприятия Антикором пресечен факт взяточничества в особо крупном размере при выдаче положительных заключений к ПСД по реконструкции котельных в больницах, школах и других социально значимых объектах города.
14.11.2024, 19:55 45416
В Алматы чиновник за взятку давал положительные заключения по реконструкции котельных
Он изобличен после получения части взятки в 12,2 млн тенге
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Алматы. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе оперативных мероприятия Антикором пресечен факт взяточничества в особо крупном размере при выдаче положительных заключений к ПСД по реконструкции котельных в больницах, школах и других социально значимых объектах Алматы, сообщает пресс-служба ведомства.
27 октября после получения части взятки в сумме 12,2 млн тенге из ранее оговоренных 73,5 млн тенге изобличен директор филиала РГП на ПХВ "Государственная вневедомственная экспертиза проектов" по Северному региону Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства.
Должностное лицо и учредитель компании, передавший часть взятки, с санкции суда заключены под стражу.
Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что председателя Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Казахстана подозревают в получении взятки в 4,4 млн тенге.
14.11.2024, 19:12 46636
В Кызылорде создательница финпирамиды получила пять лет
11 горожанам причинен имущественный вред в размере 15 млн тенге
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Кызылорда. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Жительница Кызылорды активно рекламировала в интернете возможность приобретения дома и автомобиля без каких-либо процентов и призывала людей вкладывать деньги, сообщает пресс-служба прокуратура региона.
В результате 11 жителям Кызылорды причинен имущественный вред в размере 15 млн тенге, трое потерпевших лишились двух автомобилей и одного земельного участка.
Суд № 2 Кызылорды признал Гулсаю Шагирову виновной и назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее петропавловский городской суд вынес приговор в отношении пятерых человек по факту создания и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды с привлечением денег в особо крупном размере. В числе обвиняемых индивидуальный предприниматель и двое бывших полицейских.
14.11.2024, 17:50 48096
Председателя суда Конаева осудили на 4,5 года по делу о мошенничестве
Фото: Depositphotos
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Конаев. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Приговором Карасайского районного суда Алматинской области председатель суда Конаева осужден на четыре года и шесть месяцев лишения свободы по делу о мошенничестве, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Антикоррупционной службы Данияр Бигайдаров.
Он признан виновным в совершении мошенничества путем получения незаконного вознаграждения в размере 9 млн тенге под предлогом смягчения наказания подсудимому через переквалификацию особо тяжкого преступления на менее тяжкое", - проинформировал спикер.
Кроме того, он пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе. Уточняется, что приговор суда еще не вступил в законную силу.
Также в ходе мероприятия Данияр Бигайдаров рассказал о приговоре в отношении руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Шымкента.
К лишению свободы сроком на 6 лет осужден руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкента Тулебаев А., другим фигурантам назначены наказания в виде штрафов на сумму 42 млн тенге с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе (...) Руководителю службы управления персоналом департамента Турсынбаевой Г. назначен штраф в размере 21 млн тенге, руководителю Шымкентского отделенческого управления санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте Махатовой С. - 9 млн тенге и взяткодателю Аширбаевой С. - 12 млн тенге", - проинформировал он.
По словам спикера, они признаны виновными в получении, посредничестве в получении и даче взятки в 600 тысяч тенге за трудоустройство на должность ведущего специалиста районного управления данного департамента. Он также уточнил, что приговор в законную силу не вступил.
Напомним, с начала 2024 года вдвое увеличилось количество судей, привлеченных к ответственности за грубое нарушение законности.
14.11.2024, 15:51 49041
В Акмолинской области прокуроры выявили укрывательство преступления полицией
Полиция не реагировала на заявления предпринимателя по факту крупной кражи из его магазина
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Кокшетау. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Ерейментауского района выявила укрытое от учета тяжкое преступление против собственности, сообщили в прокуратуре Акмолинской области.
Индивидуальный предприниматель обратился в полицию по факту кражи товарно-материальных ценностей из его магазина, однако сотрудники полиции длительное время данное преступление укрывали, мер к его раскрытию не принимали", - рассказали в прокуратуре.
Прокуратурой района самостоятельно осуществлена регистрация уголовного дела с поручением расследования органу полиции. По его итогам виновные лица были задержаны и предстали перед судом.
Должностные лица отдела полиции привлечены к дисциплинарной ответственности.
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