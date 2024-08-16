В Акмолинской области осудили лидера банды, находившегося в розыске более 25 лет

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 25 лет

Фото: pexels.com

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Кокшетау. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Обвиняемый в убийстве и бандитизме лидер банды, находившийся в розыске более четверти века, осужден на 25 лет лишения свободы. Об этом - Обвиняемый в убийстве и бандитизме лидер банды, находившийся в розыске более четверти века, осужден на 25 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда.





В 1998 году К. в преступном сговоре и из корыстных побуждений с целью вооруженного нападения на граждан и незаконного обогащения организовал и активно участвовал в деятельности устойчивой банды... Вооруженная банда, под руководством в том числе и К., в течение длительного времени неоднократно совершала групповые нападения по разработанному плану с распределением ролей каждого. Использовали форму сотрудников полиции, проблесковые маяки, жезлы, автомашины и приготовленные для замены госномера", - проинформировали в областном суде.





В 1998-1999 годы банда совершила в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях ряд особо тяжких преступлений.





Участники банды останавливали автотранспорт, убивали водителей и потом закапывали их трупы", - уточнили в суде.





Подсудимый находился в розыске, скрывался от следствия и жил по поддельным документам. Он был задержан лишь в январе 2024 года.





По данным суда, вина подсудимого во вмененных преступлениях, в том числе убийстве 5 человек, доказана свидетельскими показаниями, заключениями экспертиз и приговором от 1999 года в отношении других фигурантов вооруженной банды.





Подсудимому суд назначил наказание в виде лишения свободы на 25 лет. Приговор не вступил в законную силу.