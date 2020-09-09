В Акмолинской области осудили вымогателей, побоями вынудивших мужчину переписать на них свою иномарку

Кокшетау. 8 сентября. Kazakhstan Today - В городе Есиле Акмолинской области к уголовной ответственности привлекли двух вымогателей, которые путем угроз и насилия заставили мужчину переписать на них автомобиль, передает Kazakhstan Today.

Как выяснили в полиции, преступление произошло в феврале текущего года.

Два жителя Есиля, вступив в предварительный сговор, используя малозначительный повод, желая легко обогатиться за счет другого человека, путем угроз и применения насилия потребовали у 26-летнего земляка переоформить на имя одного из них принадлежащую ему автомашину марки BMW. Запугав последнего своим физическим и моральным превосходством, подавляя его волю к сопротивлению путем нанесения ему телесных повреждений, они заставили перегнать автомашину на одну из станций технического обслуживания и оставить ключ и пульт сигнализации от автомашины. Кроме того, чтобы в последующем обладатель автомашины не смог отказаться от своих слов о передаче транспортного средства, вымогатели фиксировали все на видео в своем мобильном телефоне", - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

Потерпевший обратился в полицию, и подозреваемые в вымогательстве были задержаны, однако свою вину отрицали. Полицейскими был изъят мобильный телефон и видеозапись, которая в последующем приобщена в качестве доказательства к материалам дела.

В ходе досудебного расследования преступники полностью возместили ущерб пострадавшему и заключили с ним процессуальное соглашение, что в последующем в суде явилось основанием для применения к ним условного наказания сроком на 3,5 года. Судом установлены соответствующие ограничения для осужденных, и в случае их нарушения преступники отправятся отбывать оставшийся срок за решетку", - проинформировали в полиции.

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