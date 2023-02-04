03.02.2023, 16:09 35236
В Акмолинской области полицейские осуждены за хищение более 100 млн тенге
Фото: Depositphotos
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Кокшетау. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Приговором Целиноградского районного суда командир роты патрульной полиции департамента полиции Акмолинской области и старший инженер роты патрульной полиции осуждены на 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении средней безопасности.
Следствием доказано, что Ерденов и Джаманбаев по предварительному сговору совершили хищение вверенных талонов на ГСМ путем их растраты на общую сумму свыше 100 миллионов тенге", - сообщили в Антикоррупционной службе.
Отмечается, что осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее сообщалось, что департамент Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области установил факт незаконной реализации талонов на ГСМ третьим лицам.
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03.02.2023, 18:54 25406
Журналист Махамбет Абжан приговорен к 9 годам лишения свободы
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Приговором специализированного межрайонного суда № 2 Сарыаркинского района Махамбет Абжан признан виновным в распространении заведомо ложной информации и вымогательстве, сообщает Антикор.
Суд признал в действиях осужденного опасный рецидив преступлений. В ведомстве напомнили, что ранее Абжан был дважды судим. Судимость по факту мошенничества не погашена.
3 июля 2022 года в Нур-Султане Антикоррупционной службой задержан журналист Махамбет Абжан. Сообщалось, что он вымогал денежные средства в особо крупном размере у предпринимателя под угрозой распространения в СМИ порочащих сведений. Махамбет Абжан был задержан с поличным после получения 50 млн тенге.
03.02.2023, 17:55 29716
Уголовное дело в отношении экс-сотрудников акимата Тараза расследует Антикор
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Тараз. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционная служба Жамбылской области расследует уголовное дело в отношении бывших должностных лиц акимата города Тараза по факту злоупотребления должностными полномочиями, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК.
Следствием установлено, что в 2021 году решением земельной комиссии города Тараза произведена безвозмездная замена жителю земельного участка, предназначенного для ведения крестьянского хозяйства, на 2 других земельных участка, предназначенных для строительства зданий и сооружений, общей площадью 3,56 гектара", - проинформировали в пресс-службе.
В результате необоснованной замены земельных участков государству причинен ущерб в размере 159 млн тенге.
В ходе расследования бывший руководитель отдела земельных отношений города Тараза и бывший заведующий сектора указанного отдела задержаны и с санкции суда Тараза заключены под стражу. Расследование продолжается", - заявили в агентстве.
Вместе с тем Антикоррупционной службой и прокуратурой области инициирован вопрос о расторжении договора об отчуждении земельных участков в судебном порядке.
6 января 2023 года решением специализированного межрайонного экономического суда Жамбылской области договор об отчуждении земельных участков признан недействительным, земельные участки возвращены в государственную собственность", - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, в целях дальнейшего поддержания социального благополучия граждан достигнуто соглашение с акиматом области о корректировке детальной планировки возвращенного земельного участка под строительство школы и многоквартирного жилого дома.
Ранее чиновники Талгарского района осуждены за махинации с земельными участками близ аэропорта Алматы.
Крушение самолета авиакомпании Bek Air в пригороде Алматы произошло в конце декабря 2019 года. На его борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. В результате катастрофы 12 человек погибли. Самолет пробил ограждение аэропорта и столкнулся с двухэтажным частным домом, находившимся на расстоянии 9-10 метров от ограждения.
Также бывший ректор ЖенПУ получила тюремный срок за махинации с землями университета.
Незаконно отчужденные 1,09 гектара Казахского национального университета имени аль-Фараби по решению суда будут возвращены в собственность университета.
Счетный комитет установил, что в 2017 году в имуществе КазНУ имени аль-Фараби есть недостача земельного участка площадью 1 гектар. Данная земля была отчуждена постановлением акимата 2017 года.
Акимат города Алматы в нарушение требований действующего законодательства незаконно принял постановление с нарушением по отчуждению части земельного участка университета.
03.02.2023, 16:15 31791
Атырауские полицейские изъяли 1,2 килограмма мефедрона у преступной группы из Тараза
Один из подозреваемых - 17-летний подросток
Фото: Polisia.kz.
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Атырау. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Атырауские полицейские изъяли 1,2 килограмма синтетических наркотиков у преступной группы из Тараза, сообщает Polisia.kz.
26 января сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Атырауской области и управления местной полицейской службы раскрыли незаконную деятельность преступной группы, состоящей из 5 человек, которая занималась реализацией синтетических наркотиков в особо крупном размере", - проинформировали в полиции.
Установлено, что один из подозреваемых - 17-летний подросток находится в межгосударственном розыске по факту мошенничества.
Сообщается, что все задержанные - жители Тараза в возрасте от 17 до 29 лет.
При осмотре у них было изъято 1,2 килограмма мефедрона (4 тысячи доз), а также две штуки электронных кухонных весов, семь изолент, фольга и так далее. Согласно заключению экспертизы, изъятое наркотическое средство является мефедроном. Злоумышленники прибыли из Тараза в Атырау", - сообщили в полиции.
Установлено, что преступная группа, преследуя цель незаконного обогащения, перечисляла денежные средства на имена родственников.
По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).
Ранее сообщалось, что Комитет национальной безопасности пресек деятельность преступной группы, организовавшей устойчивый канал поставок и сбыта синтетических наркотиков в особо крупных размерах на территории Казахстана.
25 января стало известно, что в Костанае две студентки колледжа занимались закладкой наркотиков, их задержали с поличным. При проведении обыска у девушек изъяли 50 свертков с порошкообразным веществом белого цвета. В дальнейшем при проведении обыска съемной квартиры обнаружены и изъято 192 грамма синтетического наркотика - мефедрона.
20 января в Астане полицейские задержали 27-летнего мужчину, у которого в ходе личного обыска обнаружено 3 свертка с мефедроном. При обыске по месту жительства изъято 50 свертков мефедрона и электронные весы. Общий вес изъятой "синтетики" составил более 50 граммов, что составило бы более 200 разовых доз для наркопотребления.
16 января в Кызылорде в результате проведенных специальных оперативно-розыскных мероприятий на одной из улиц города остановлена автомашина, в которой при обыске обнаружено 165 свертков с синтетическим наркотическим веществом.
02.02.2023, 20:54 60736
Установлен житель Аркалыка, пристававший к детям на улице
Фото: пресс-служба МВД РК
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Аркалык. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники полиции Аркалыка установили мужчину, который на улице подошел к детям, сообщает пресс-служба МВД РК.
Житель города привлечен к административной ответственности по статье 449 КоАП РК "Приставание в общественных местах". Ситуация под контролем ювенальных полицейских.
Факт преследования неизвестным детей попал на видео. На кадрах видео заснято, как мальчик и девочка идут домой, а их преследует мужчина. В какой-то момент он останавливает детей, спрашивает имя мальчика, хватает его за руку и притягивает к себе. По реакции детей можно предположить, что они его не знают. Девочка оттягивает младшего ребенка и уводит его, сообщает "Первый канал Евразия".
Житель Павлодарской области получил 15 лет за изнасилование ребенка.
Акмолинец получил 16 лет тюрьмы за неоднократное изнасилование своей дочери.
Насильник пятилетней девочки приговорен к двадцати годам колонии в Актау.
Житель Талдыкоргана получил 20 лет тюрьмы за развращение малолетней дочери.
02.02.2023, 19:53 61601
Повар элитного алматинского ресторана получил пять лет за наркопреступление
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Наркосбытчиков, конспирировавших свою преступную деятельность под работой в общепите, задержали в мае 2022 года, сообщает Polisia.kz.
Повар одного из элитных ресторанов, гражданин М., 1973 года рождения, был задержан на рабочем месте, после того как полицейские произвели оперативный закуп гашиша. При обыске по месту жительства подозреваемого также был обнаружен гашиш в двух спичечных коробках и круглый сверток со спрессованным гашишем.
Во втором случае наркосбытом занималась женщина-повар. По месту жительства гражданки Д., 1980 года рождения, в Карасайском районе Алматинской области обнаружен пакет с порошкообразным веществом.
Приговорами судов Ауэзовского и Алмалинского районов наркодельцы - гражданин М. и гражданка Д. признаны виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 296, часть 3, и статьей 297, часть 1, УК РК.
Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет каждому с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Ранее сообщалось, что Комитет национальной безопасности пресек деятельность преступной группы, организовавшей устойчивый канал поставок и сбыта синтетических наркотиков в особо крупных размерах на территории Казахстана.
До 100 кг наркотиков в две недели производили нарколаборатории, организованные гражданами Украины в Алматы.
25 января стало известно, что в Костанае две студентки колледжа занимались закладкой наркотиков, их задержали с поличным. При проведении обыска у девушек изъяли 50 свертков с порошкообразным веществом белого цвета. В дальнейшем при проведении обыска съемной квартиры обнаружены и изъято 192 грамма синтетического наркотика - мефедрона.
20 января в Астане полицейские задержали 27-летнего мужчину, у которого в ходе личного обыска обнаружено 3 свертка с мефедроном. При обыске по месту жительства изъято 50 свертков мефедрона и электронные весы. Общий вес изъятой "синтетики" составил более 50 граммов, что составило бы более 200 разовых доз для наркопотребления.
16 января в Кызылорде в результате проведенных специальных оперативно-розыскных мероприятий на одной из улиц города остановлена автомашина, в которой при обыске обнаружено 165 свертков с синтетическим наркотическим веществом.
02.02.2023, 09:23 78461
В Шымкенте предотвращена вооруженная разборка между криминальными группировками
Фото: Polisia.kz
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Шымкент. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте вооруженные разборки на почве мести между криминальными группировками предотвратили сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий при содействии городской прокуратуры сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП города Шымкента произвели ряд задержаний по нескольким адресам мегаполиса. В результате в полицию доставили 10 человек 25-38 лет. Трое из них с санкции суда взяты под стражу, двое находятся под подпиской о невыезде. Роль остальных будет устанавливаться в ходе досудебного расследования, информирует Polisia.kz.
У задержанных изъяты пистолеты Макаров и ТТ, четыре травматических пистолета, охолощенный автомат АК-103, самозарядное ружье МЦ 21-12 12-го калибра, самозарядный карабин "Сайга-410" калибра 410 и двухствольное гладкоствольное ружье ТОЗ 16-го калибра, а также 93 патрона различного калибра.
Установлено, что группа лиц в начале января похитила и вывезла за город местного жителя. Его избили и ранили из пневматического оружия.
В свою очередь мужчина, не обратившись в законном порядке в полицию, с целью отомстить обидчикам начал вооружать своих знакомых и приобретать оружие", - рассказали в полиции.
На сегодняшний день по данному факту следственным управлением ДП города Шымкента проводится досудебное расследование по статье УК РК "Незаконное приобретение, хранение, ношение, перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов в группе лиц".
Ранее в Шымкенте задержали группу вооруженных людей на машине.
01.02.2023, 19:55 104651
В Астане задержали 33-летнюю закладчицу "синтетики"
Фото: Polisia.kz
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Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Астаны в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была задержана 33-летняя женщина, подозреваемая в сбыте наркотиков, сообщает Polisia.kz.
Установлено, что она реализовывала наркотики путем закладок, которые оставляла в людных местах. Полицейские установили тайники, из которых изъяли закладки с наркотиками.
В ходе личного обыска у женщины было обнаружено 45 свертков с наркотическим средством. Далее в ходе обыска по месту жительства у нее изъяты полиэтиленовые пакеты с содержимым веществом аналогичного происхождения, а также изъяты весы с наслоением.
Общий вес изъятого мефедрона составил более 730 г, которые соответствуют 1500 разовым дозам, которые не дошли до наркопотребителей.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемая водворена в ИВС. Полицейскими проводятся мероприятия по установлению и задержанию соучастников.
Дополнено 02.02.2023, 08.00
Мефедрон - синтетический наркотик, появившийся совсем недавно, в 2008 году, но успевший стать очень популярным среди подростков и молодежи. Стремительный взлет этой соли обеспечила легенда о его полной безопасности и отсутствии привыкания, информирует narko-info.ru.
Это синтетическая соль, относящаяся к амфетаминам. Она быстро стала популярной среди желающих "словить кайф" на тусовках. Молодежь выбирает этот наркотик по следующим причинам: сравнительно небольшая цена; быстрое появление ярко-выраженного эффекта, чувства эйфории, сохраняющееся длительное время; наркодилеры смогли убедить молодежь в том, что данный наркотик абсолютно безвреден, не приводит к абстиненции и совсем не вызывает привыкание.
Последнее утверждение является абсолютной ложью, выдумкой заинтересованных в этом людей для повышения лояльности к препарату. На самом деле стойкая психологическая зависимость формируется уже после двух-трех употреблений мефедрона.
Преодолеть тягу к психотропной соли самостоятельно бывает очень сложно, особенно если зависимый употребляет ее уже длительное время.
Мефедрон - это наркотик для вечеринок и ночных клубов. Молодежь выбирают его из-за его психостимулируещего эффекта: после употребления появляется много энергии, желание много разговаривать по душам, доверие даже к малознакомым людям, отсутствие сонливости.
При вдыхании мефедрона эффект наступает уже через пять-десять минут и продолжается 1-2 часа. В этом состоянии обычно наблюдается: заряд энергии и жизненных сил; желание много двигаться, говорить, делиться самым сокровенным; поднимается настроение, появляется чувство безмятежности, все проблемы забываются; появляется сексуальная возбужденность.
Употребление мефа создают также такие эффекты, как трип и репорт. То есть усиливаются звуковые и цветовые восприятия, меняется понимание пространства и времени, возможно появление странных образов или переживание событий из детства, рождение, смерть и другое.
Если человек постоянно принимает это вещество, он может до нескольких дней обходиться без еды и сна, при этом оставаясь бодрым и энергичным. Но даже единичная доза высасывает из него недельный запас сил и энергии. Когда действие препарата заканчивается, человек ощущает сильную жажду и жуткую усталость. Неминуемо начинается депрессия, упадок сил, бессонница. Столь мощное влияние на психику отзывается паническими атаками, психозами и чувством бессмысленности своего существования.
Ранее сообщалось, что Комитет национальной безопасности пресек деятельность преступной группы, организовавшей устойчивый канал поставок и сбыта синтетических наркотиков в особо крупных размерах на территории Казахстана.
25 января стало известно, что в Костанае две студентки колледжа занимались закладкой наркотиков, их задержали с поличным. При проведении обыска у девушек изъяли 50 свертков с порошкообразным веществом белого цвета. В дальнейшем при проведении обыска съемной квартиры обнаружены и изъято 192 грамма синтетического наркотика - мефедрона.
20 января в Астане полицейские задержали 27-летнего мужчину, у которого в ходе личного обыска обнаружено 3 свертка с мефедроном. При обыске по месту жительства изъято 50 свертков мефедрона и электронные весы. Общий вес изъятой "синтетики" составил более 50 граммов, что составило бы более 200 разовых доз для наркопотребления.
16 января в Кызылорде в результате проведенных специальных оперативно-розыскных мероприятий на одной из улиц города остановлена автомашина, в которой при обыске обнаружено 165 свертков с синтетическим наркотическим веществом.
01.02.2023, 14:54 95236
В Алматы мошенники выдают себя за сотрудников департамента юстиции
С помощью обмана злоумышленники продают поддельный товар по завышенным ценам через интернет и соцсети
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Алматы. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы мошенники, выдающие себя за сотрудников департамента юстиции, выманивают у граждан финансовые средства, рассказал сегодня на брифинге с участием представителей департамента юстиции Алматы руководитель отдела по обеспечению исполнительного производства Ануар Жексеков.
Он рассказал, как происходит обман.
Мошенники звонят нашим гражданам, представляясь сотрудниками юстиции, путем обмана и убеждения выманивают у них финансовые средства. Схема состоит в том, что злоумышленники продают поддельный товар по завышенным ценам посредством интернета, социальных сетей. Ну а после сделки отключают телефоны. Далее мошенники звонят пострадавшим, представляясь сотрудниками департамента юстиции, сообщают о поимке аферистов, предоставляют поддельные удостоверения и обещают компенсации. Однако предварительно требуют предоплату в виде комиссии", - объяснил Жексеков.
О том, что департамент юстиции не предоставляет материально-финансовую компенсацию, сообщил и пресс-секретарь ведомства Алмас Бекботаев.
Подобные факты регистрировались с начала декабря 2022 года. Нами направлено заявление со всеми доказывающими материалами в департамент полиции Алматы, заявление находится на стадии расследования. Между тем мошенники по сей день продолжают обманывать людей. Ежедневно к нам в департамент юстиции поступают звонки от наших сограждан со всей республики для уточнения имен данных действующих сотрудников", - пояснил Бекботаев.
Представители ведомства призвали всех жителей страны предупредить своих близких, друзей и знакомых о мошеннических фактах, не поддаваться на провокации и убеждения мошенников.
В случае возникновения подобных ситуаций можно позвонить по номеру +77772522323 для получения информации о действующих сотрудниках департамента юстиции города Алматы. Кроме того, списки сотрудников опубликованы на официальном сайте департамента.
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