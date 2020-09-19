В Акмолинской области вынесли приговор продававшим взрывчатку участникам группировки

Кокшетау. 18 сентября. Kazakhstan Today - Суд Степногорска вынес приговор участникам преступной группы, занимавшейся незаконным сбытом взрывчатых веществ в Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.

Организаторы криминального промысла О. Головлёв и Н. Кабдушев признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 24 и частью 3 статьи 287 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) УК РК и осуждены к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы", - сообщили в пресс-службе КНБ РК.

По информации ведомства, 20 ноября 2019 года сотрудниками ДКНБ по Акмолинской области задержаны участники преступной группы Головлёва - Кабдушева, причастные к хищению взрывчатых веществ с подразделений ГМК Казахалтын с целью дальнейшего сбыта. Задержанные с октября по ноябрь 2019 года осуществили сбыт 52 килограммов взрывчатого вещества "Петроген-П" и 60 неэлектрических средств инициирования взрыва "Искра-Ш", "Коршун-М ДИН-Ш".

Дополнительно в ходе обысков по местам жительства Головлёва и Кабдушева изъято более 100 килограммов взрывчатого вещества "Петроген-П", более 7,5 килограммов взрывчатого вещества "Аммонит", а также капсюль-детонаторы и отрезки ударно-волновых трубок в количестве 382 штук.

Ранее сообщалось, что взрывника "Казахалтына" осудили на два года за сбыт взрывчатых веществ.

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