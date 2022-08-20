В Акмолинской области выявили финпирамиду

Фото: Depositphotos
Схема привлечения вкладчиков предусматривала внесение 2 тысяч долларов и получение вместо них 6,9 тысячи долларов на фиктивном счете карты путешественника. Эти деньги якобы можно было тратить при оплате до 80% стоимости услуг в зарубежных отелях. При отсутствии денег предлагался онлайн-кредит на покупку 5 смарт-часов, которые вкладчики не получали, а вместо них на мнимый счет в приложении Qnet Mobile поступали так называемые экарды. Их можно было использовать при покупке карты путешественника", - сообщили в пресс-службе АФМ.
Отмечается, что организаторы часть преступного дохода в сумме 8,5 млн тенге разместили на депозитах в одном из казахстанских банков и получали дополнительный доход в виде вознаграждений по депозиту.
Ведется расследование. Иная информация в интересах следствия в порядке статьей 201 УПК РК не разглашается", - добавили в пресс-службе.