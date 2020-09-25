В Акмолинской области задержаны 10 лиц, причастных к контрабанде золота

Кокшетау. 24 сентября. Kazakhstan Today - Крупный канал контрабанды золота перекрыли в Акмолинской области, передает Kazakhstan Today

Сотрудниками Министерства внутренних дел, департамента полиции и прокуратуры Акмолинской области, с привлечением сил Национальной гвардии пресечена преступная деятельность организованных групп, занимавшихся хищением и контрабандой золотосодержащего материала на производственных объектах, сообщает Polisia.kz

Криминальные группировки занимались незаконной добычей и хищением золотосодержащей руды с месторождений, расположенных на территории города Степногорска и Шортандинского района Акмолинской области.

Так, в результате длительной разработки изобличены семь преступных групп, в состав которых входили также граждане ближнего зарубежья.





Кроме того, ликвидированы девять подпольных мини-цехов по переработке сырья, а также пресечены каналы контрабандного вывоза золотосодержащего сырья.

В настоящее время проводятся обыски на 72 объектах, к этому времени из незаконного оборота уже изъято более 26 тонн руды, около 10 килограммов золота, более 3 килограммов серебра, 6 дробильных установок, средства связи, оргтехника, денежные средства, а также спецтехника и автотранспорт представительского класса, используемые членами организованной преступной группы.

По фактам руководства и создания организованных преступных групп начато досудебное расследование по статье 262 УК РК (Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них), санкция которой предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

В порядке статьи 128 УПК РК задержаны и водворены в ИВС 10 лиц. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.





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