В Аксу задержали подозреваемого в убийстве женщины и двоих детей

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ПАВЛОДАР. 12 ИЮЛЯ - Подозреваемый водворен в ИВС города Аксу. Досудебное расследование проводится по пункту 1 части 2 статьи 99 и по части 3 статьи Уголовного кодекса РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вещественные доказательства и орудие преступления изъяты, сообщает Павлодар-онлайн

Полицейские в ходе расследования установили, что подозреваемый был знаком с женщиной. При выяснении отношений между ними произошла ссора, в ходе которой 36-летний горожанин нанес 35-летней женщине множественные ножевые ранения. Из-за шума проснулись дети, которым он также нанес множественные ножевые ранения.

12 июля в одной из квартир города Аксу найдены убитыми женщина и ее дети 5 и 7 лет. Для расследования была создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа опытных оперативных сотрудников, следователей.

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