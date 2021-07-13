В Аксу зарезали мать с двумя детьми

ПАВЛОДАР. 12 ИЮЛЯ - В одной из квартир города Аксу найдены убитыми женщина и ее дети 5 и 7 лет, передает KAZAKHSTAN TODAY.

"12 июля, в 11.40, в дежурную часть отдела полиции города Аксу поступило сообщение об обнаружении в квартире по улице Ауезова женщины и ее детей пяти и семи лет с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений", - сообщили изданию Павлодар-онлайн в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

В полиции добавили, что для расследования создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа опытных оперативных сотрудников, следователей. На месте работают криминалисты, которые проводят осмотр места происшествия и опрос соседей.

Досудебное расследование проводится по статье 99 Уголовного кодекса РК (Убийство). Назначены экспертизы.

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