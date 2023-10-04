В Актау более 100 человек отдали деньги мошенникам, пообещавшим гранты в вузе

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Актау. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау в Yessenov University разразился скандал. Более 100 человек отдали мошенникам деньги, которые обещали их детям грант в вузе, сообщает - В Актау в Yessenov University разразился скандал. Более 100 человек отдали мошенникам деньги, которые обещали их детям грант в вузе, сообщает Lada.kz





По словам пострадавших, на сегодня известно о 120 жертвах мошенников. Все они заплатили деньги женщинам, выдававшим себя за сотрудников университета, чтобы получить бюджетное место. Пришедшие в сентябре на занятия дети обнаружили, что их имен нет в списке учащихся.





В пресс-службе Yessenov University подтвердили, что родители детей обратились в университет для разъяснений. Установлено, что эти женщины не имеют никакого отношения к университету. Проведено внутреннее расследование, и с каждым родителем проведена разъяснительная работа. Университет также подал заявление в полицию.





На данный момент полиция задержала предполагаемых мошенниц. Ведется уголовное расследование.



