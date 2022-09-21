Фото: Polisia.kz

АКТАУ. 20 СЕНТЯБРЯ - В Актау группа религиозных экстремистов пыталась завладеть чужой квартирой, передает KAZAKHSTAN TODAY.

9 сентября поступила оперативная информация о вымогательстве денежных средств приверженцами деструктивного религиозного течения. Действовали они в группе лиц по предварительному сговору. Пострадавшему причинили материальный ущерб в размере 20 млн тенге, переоформив против его воли трехкомнатную квартиру", - информирует Polisia.kz.





Сообщается, что задержаны четверо подозреваемых. Все водворены в изолятор временного содержания, где с санкции суда все были арестованы.





Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР ДП Мангистауской области по части 3 статьи 194 УК РК (Вымогательство).