В Актау обезвредили вооруженных последователей деструктивных течений

В Арысский РОП обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что в телефоне старшей дочери обнаружила сообщения от мужа, содержание текстов вызвало у нее подозрение. Откровенно поговорив с дочерью, она выяснила, что супруг насилует девочку.