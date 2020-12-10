В Актау обезвредили вооруженных последователей деструктивных течений

Сотрудники подразделения по противодействию экстремизму и СОБР департамента полиции Мангистауской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали группу лиц - последователей деструктивных религиозных течений. Задержание прошло 8 декабря в районе набережной 1 микрорайона Актау. Подозреваемые при задержании находившихся в трех автомашинах, сообщает Polisia.kz.
У задержанных обнаружены три единицы огнестрельного обреза, четыре единицы травматического пистолета и боеприпасы к ним.
По данному факту управлением полиции города Актау начато досудебное расследование по часть 2 статьи 287 УК РК.
В настоящее время назначена судебно-баллистическая экспертиза. Расследование продолжается", - прокомментировал и.о. начальника управления по противодействию экстремизму Бекбол Корганбаев.
напомним, что в Алматы КНБ изъял со склада крупный арсенал оружия.
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