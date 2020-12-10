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В Актау обезвредили вооруженных последователей деструктивных течений

09.12.2020 12070
В Актау обезвредили вооруженных последователей деструктивных течений
Актау. 9 декабря. Kazakhstan Today - Полицейские Актау обезвредили вооруженную группу, передает Kazakhstan Today.
 
Сотрудники подразделения по противодействию экстремизму и СОБР департамента полиции Мангистауской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали группу лиц - последователей деструктивных религиозных течений. Задержание прошло 8 декабря в районе набережной 1 микрорайона Актау. Подозреваемые при задержании находившихся в трех автомашинах, сообщает Polisia.kz
 
У задержанных обнаружены три единицы огнестрельного обреза, четыре единицы травматического пистолета и боеприпасы к ним.
 
По данному факту управлением полиции города Актау начато досудебное расследование по часть 2 статьи 287 УК РК. 
 

В настоящее время назначена судебно-баллистическая экспертиза. Расследование продолжается", - прокомментировал и.о. начальника управления по противодействию экстремизму Бекбол Корганбаев.

 
напомним, что в Алматы КНБ изъял со склада крупный арсенал оружия.
 

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