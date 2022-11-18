В Актау полицейские обнаружили более трехсот килограммов осетрины в багажнике автомобиля
17.11.2022, 09:09 21946
Фото: Polisia.kz
Актау. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 16 ноября примерно в 16.30 полицейские остановили автомобиль марки Lexus в 26-м микрорайоне Актау и обнаружили в багажнике машины 76 штук осетровых.
Во время проверки была обнаружена рыба осетровых пород общим весом 302 килограмма в количестве 76 штук, информирует Polisia.kz.
В отношении 32-летнего гражданина и 44-летней гражданки возбуждено уголовное дело по статье 339 Уголовного кодекса РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами)", - рассказали в полиции региона.
Ведется досудебное расследование.
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Полиция разыскивает извращенца, пристававшего к школьнице в Талдыкоргане
18.11.2022, 12:43 1951
Фото: Рolisia.kz
Талдыкорган. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Талдыкоргане полиция ведет оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого в приставании к 12-летней девочке.
Вечером 16 ноября в Талдыкоргане неизвестный мужчина преследовал и приставал к 12-летней девочке. Ребенок не пострадал", - информирует ДП Жетысуской области.
Розыск подозреваемого осуществляется силами талдыкорганской городской полиции, к которым также подключены оперативники управления криминальной полиции областного департамента.
По факту начато и проводится расследование, взятое на особый контроль ДП.
В СКО браконьеры незаконно убили пять сибирских косуль
18.11.2022, 11:06 3741
Фото: Polisia.kz
Петропавловск. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Амангельдинское Есильского района при разделке туш диких животных без сопроводительных документов полицейскими были задержаны жители Северо-Казахстанской области 1964, 1956, 1976, 1977, 1983 годов рождения.
С места происшествия изъято 5 разделанных туш сибирских косуль, 5 единиц огнестрельного оружия, сообщает Polisia.kz.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей УК РК "Незаконная охота".
Назначены экспертизы.
Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили на руднике в Улытауской области
18.11.2022, 09:45 4366
Фото: Polisia.kz
Жезказган. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 17 ноября на территории рудника корпорации "Казахмыс" с признаками насильственной смерти обнаружено тело 40-летнего мужчины, сообщили в пресс-службе департамента полиции области Улытау.
Данный факт зарегистрирован по статье 99, часть 1, УК РК "Убийство". В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия с целью установления и задержания подозреваемых лиц. Обстоятельства выясняются", - проинформировали в полиции.
В Мангистауской области аферист с помощью телефона перевел на свой счет 4 млн тенге
17.11.2022, 20:45 13216
Актау. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Житель Мунайлинского района обратился в полицию. По его словам, летом подозреваемый попросил его мобильный телефон и, используя мобильное приложение банка, перевел со счета 1 млн тенге и получил кредит на 3 млн тенге, сообщает Polisia.kz.
Размер материального ущерба потерпевшему составляет 4 млн тенге.
Полицейские задержали 25-летнего подозреваемого.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР отдела полиции Мунайлинского района по статье 188 УК РК. Ведется расследование.
В Кызылорде вымогатель шантажировал девушку интимными фото
17.11.2022, 19:51 14431
Кызылорда. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В полицию обратилась 29-летняя жительница города с заявлением, что знакомый вымогал деньги, угрожая опубликовать в социальных сетях фотографии интимного характера, сообщает пресс-служба МВД РК.
По данному факту сотрудники отдела криминальной полиции УП Кызылорды задержали 33-летнего жителя области. Изъяты вещественные доказательства.
В настоящее время в отношении подозреваемого начато досудебное расследование по части 1 статьи 194 УК РК (Вымогательство).
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
У жителя Атырауской области изъяли восемь рогов сайги
17.11.2022, 18:53 15486
Атырау. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники Индерского районного отдела полиции Атырауской области в ходе проведения ОПМ "Браконьер" задержали гражданина, незаконно хранившего рога сайгака, сообщает Polisia.kz.
Ночью 12 ноября сотрудники полиции Индерского РОП совместно с инспекторами Западного регионального филиала "Охотазоопром" изъяли на участке Сыралы одной из зимовок 8 рогов. В качестве подозреваемого задержан 64-летний житель села Орлик.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по части 1-1 статьи 339 УК РК "Незаконные добывание, уничтожение сайгака, а равно приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка незаконно добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов".
Сотрудников соццентра "Шапагат" в Акмолинской области осудили за хищение денег у пенсионеров
17.11.2022, 16:58 17136
Фото: Depositphotos
Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники социального центра "Шапагат" в Акмолинской области получили от 5 до 8 лет лишения свободы за хищение денег у пенсионеров.
Мера наказания назначена в зависимости от роли каждого в совершенных ими преступлениях. Кроме того, они пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе", - сообщили в пресс-службе Акмолинского областного суда.
Директору центра назначили 8 лет лишения свободы, бухгалтеру, исполняющему обязанности главного бухгалтера - 7 и 5 лет соответственно.
Расследование показало, что сотрудники центра похищали деньги пенсионеров, а затем начисляли их в качестве зарплаты "мертвым душам", т.е. формально трудоустроенным сотрудникам.
Суд также вынес частные постановления в адрес акимата области и прокуратуры района - о допущенных нарушениях законности по использованию государственного имущества; в адрес Министерства юстиции - о нарушениях закона нотариусом при оформлении доверенностей.
Приговор не вступил в законную силу.
Планировавшую массовые беспорядки преступную группу задержали в Казахстане
17.11.2022, 16:04 18231
Фото: КНБ РК
Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитетом национальной безопасности при содействии органов прокуратуры пресечена деятельность преступной группы, причастной к планированию и организации массовых беспорядков 20 ноября, сообщили в Комитете национальной безопасности РК.
В результате специальной операции задержаны 7 человек.
Начато расследование по статье 179, часть 2, и статье 272, часть 1, УК РК. По местам проживания задержанных изъяты вещественные доказательства.
С санкции прокуратуры задокументирована подготовка ими организации массовых беспорядков, нападения на административные здания государственных и правоохранительных органов, объектов жизнеобеспечения с использованием оружия и зажигательных смесей. Роль каждого участника группы была четко распределена, преступные замыслы обсуждались в ходе регулярных встреч с соблюдением мер конспирации", - сообщили в КНБ.
Члены группы изготовили так называемые бутылкометы, иначе говоря, "коктейли Молотова", которые планировали бросать в сотрудников правоохранительных органов.
Также они организовали схрон, где хранили орудия для совершения преступлений: автомат Калашникова, нарезное ружье Merkel, два гладкоствольных обреза, боеприпасы, бутылки с жидкостью для "коктейлей Молотова", канистры с бензином и рации.
Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?