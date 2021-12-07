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В Актау совершено разбойное нападение на ломбард

06.12.2021, 09:48 37099
В Актау совершено разбойное нападение на ломбард
Фото: liter.kz
АКТАУ. 6 ДЕКАБРЯ - В Актау неизвестные совершили разбойное нападение на ломбард, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Разбойное нападение на ломбард, который располагается с торца дома №35 в 6 микрорайоне, произошло вечером 4 декабря, ориентировочно около 20.00, сообщает издание "Лада".
 
Злоумышленников в настоящее время разыскивает полиция. Сумма ущерба пока не установлена.
 
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований управления полиции Актау по статье 192 УК РК (Разбой).
 
Проводится расследование.

 

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Медсестра оформила 67 поддельных паспортов вакцинации в Актобе

07.12.2021, 12:58 24112
Медсестра оформила 67 поддельных паспортов вакцинации в Актобе
Фото: gov.kz
АКТОБЕ. 7 ДЕКАБРЯ - Медсестра, работающая в одной из поликлиник города Актобе, пользуясь своим служебным положением и имея доступ к информационной системе, незаконно внесла данные 67 человек о получении вакцины от COVID-19 без фактической прививки, сообщили в департаменте полиции региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ходе расследования задержанная рассказала, что за каждый подделанный документ получала денежное вознаграждение в сумме 15 тысяч тенге. По данному факту уголовное дело по статье 385, часть 2 УК РК "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград" и статье 247, части 1,2 УК РК "Получение незаконного вознаграждения" направлено в суд", - сообщили в полиции. 

 
Департамент полиции Актюбинской области напоминает, что за получение незаконного вознаграждения предусмотрена уголовная ответственность.


 

Полицейские ликвидировали канал поставки наркотиков из Жамбылской области в Алматы

07.12.2021, 11:36 42634
АЛМАТЫ. 7 ДЕКАБРЯ - В результате спецоперации ликвидирован устойчивый канал поставки наркотиков из Жамбылской области в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В июле месяце был задержан 32-летний гражданин Г. с наркотическими средствами каннабиноидной группы. В ходе проведения санкционированных специальных мероприятий было установлено, что задержанный приобретал наркотики с последующим сбытом у некоего 56-летнего гражданина З. После проведения следственных действий установлено, что марихуану в особо крупном размере он доставлял из Жамбылской области", - рассказал начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов. 

 
Автомашина подозреваемого была блокирована полицейскими на въезде в город. В ходе личного обыска изъяты семена марихуаны и шишки.
 

Сама спецоперация по ликвидации наркопоставщиков проходила в Жамбылской области. При появлении группы захвата хозяева заперлись в доме и пытались уничтожить вещественные доказательства путем смыва в унитаз, но тщетно", - рассказал подробности Алмагамбетов.

 
По его словам, в ходе санкционированного обыска были изъяты припрятанные семена марихуаны, капсулы с наркотическим веществом в виде порошка, 160 патронов от гладкоствольного ружья, 60 патронов, изготовленные кустарным способом, несколько самодельных охотничьих ножей и патроны от нарезного оружия. Также была изъята металлическая посуда с наслоением и специфическим запахом. 
 
Кроме того, во дворе дома обнаружена теплица с 18 цветочными горшками, где выращивали наркотик.
 
Уголовное дело расследуется по факту хранения наркотических средств в особо крупном размере с целью сбыта, уточняет Polisia.kz.

 

В России задержан подозреваемый в убийстве 20-летней давности, совершенном в Экибастузе

07.12.2021, 11:13 46684
ЭКИБАСТУЗ. 7 ДЕКАБРЯ - Возможный убийца задержан павлодарскими оперативниками в Дагестане спустя 22 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе проведения розыскных мероприятий оперативниками Павлодарской области в городе Каспийск Республики Дагестан РФ задержан 41-летний мужчина, подозреваемый в совершении убийства в городе Экибастузе Павлодарской области. 
 

Вечером 4 апреля 1999 года в подъезде дома по улице Ломоносова в Экибастузе 19-летний (на момент совершения преступления) молодой человек застрелил 36-летнего горожанина. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 96, часть 2, пункт 3 УК Республики Казахстан. Подозреваемый был объявлен в розыск, так как скрылся от органов следствия", - сообщил начальник Департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов.

 
В ходе расследования было установлено, что в 1999 году подозреваемый со своими знакомыми совершили несколько преступлений: кражу, четыре разбойных нападения и убийство, сообщает Polisia.kz.
 
С начала года силами полиции установлено местонахождение 98 уголовных преступников.
 

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