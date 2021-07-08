В Актау у жилого дома обнаружили тело мужчины

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АКТАУ. 7 ИЮЛЯ - Сообщение о теле, обнаруженном на улице в 3-м микрорайоне, поступило на пульт оператора 102 7 июля, в 09.26, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Признаков насильственной смерти не обнаружено, сообщает " Лада ".

Факт зарегистрирован в управлении полиции Актау. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется расследование", - сообщили в полиции.

1 июля в Алматы около Капшагайского моста обнаружили тело мужчины.

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