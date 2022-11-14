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В Актау задержаны подозреваемые в покушении на убийство

13.11.2022, 14:30 21401
В Актау задержаны подозреваемые в покушении на убийство
Фото: Кадр с видео
Актау. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Криминальная полиция Актау задержала 6 человек, подозреваемых в покушении на убийство в кафе WOW.
 

По факту покушения на убийство из хулиганских побуждений сотрудниками криминальной полиции управления полиции Актау установлены и задержаны 6 подозреваемых", - сообщает Polisia.kz.

 
Все участники данного инцидента водворены в изолятор временного содержания.
 
По данным полиции, иная информация в интересах следствия не разглашается.
 
Напомним, 12 ноября в Мангистаускую областную больницу из кафе WOW были доставлены двое граждан в возрасте 19 лет. У одного из них - дробовое ранение, у второго - закрытая травма коленного сустава.
 

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Ущерб от интернет-мошенничества составил 15 млрд тенге - МВД

14.11.2022, 14:37 1511
Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала года зарегистрировано 17,5 тысячи фактов интернет-мошенничества, ущерб составил 15 млрд тенге, сообщил на брифинге Министерства внутренних дел замначальника центра по борьбе с киберпреступностью МВД Рустем Дюсетаев.
 

В результате действий мошенников гражданам с начала года причинен ущерб на сумму 15 млрд тенге. Вывести среднюю сумму ущерба невозможно, потому что кого-то могут обмануть на несколько десятков тысяч тенге, несколько сотен, а кто-то может перевести с депозита миллионы, но в целом эта сумма с начала года составляет 15 млрд тенге", - прокомментировал он.

 
По его словам, самым распространенным способом мошенничества по прежнему остается онлайн-торговля.
 

С начала года таким способом совершено почти 6 тысяч мошенничеств. Зарегистрировано около 2,8 тысячи фиктивных онлайн-займов в банках и микрокредитных организациях", - рассказал Дюсетаев.

 
Чаще всего люди вкладывают деньги в так называемые выгодные проекты. Также хищения происходят с помощью фишинговых ссылок (1200 случаев) или через подложные звонки от якобы сотрудников банков или правоохранительных органов (более 3 тысяч случаев).
 
Также мошенники активно используют специальные сервисы по подмене абонентского номера, когда с помощью установленной программы подлинный абонентский номер меняется на другой.
 

Зарегистрированы случаи, когда граждан убеждали заложить либо продать квартиру или автотранспорт, а вырученные деньги положить на "безопасные" счета. Они в дальнейшем использовались для обналичивания денег либо переводов с использованием других платежных систем", - проинформировал Дюсетаев.

 
Он также рассказал о способах привлечения граждан для участия в мошеннических схемах.
 

В мессенджерах и социальных сетях активно размещаются объявления о легких заработках, или привлечь к этому других людей. Предлагается открыть на свое имя карту, абонентский номер. В некоторых случаях просят установить на телефон банкинг либо передать карты другим лицам. В последующем указанные карты и абонентские номера используются мошенниками для вывода денег", - пояснил спикер.

 

В Алматы задержаны члены ОПГ, организовавшие подпольное казино

14.11.2022, 12:10 5041
В Алматы задержаны члены ОПГ, организовавшие подпольное казино
Фото: Polisia.kz
Алматы. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ночь на 13 ноября подразделениями департамента по борьбе с организованной преступностью МВД проведена спецоперация по задержанию преступной группы, организовавшей в одном из скрытых помещений города Алматы на улице Сатпаева подпольное казино.
 
Запрещенное игорное заведение дислоцировалось в подвальном помещении многоквартирного жилого дома в Бостандыкском районе города. Вход туда был исключительно по кодовому слову, сообщает Polisia.kz.
 
В момент спецоперации в казино находились свыше 20 посетителей, среди них были игроки с 30-летним стажем.
 
В результате операции изъято свыше 20 единиц игрового оборудования, крупная сумма денежных средств, документация со списками имен посетителей, записями прихода и расхода денег.
 
Предварительная сумма дохода от преступной деятельности составляет свыше 5 миллионов тенге в сутки.
 
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 307, часть 1, УК РК (Организация незаконного игорного бизнеса).
 
В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по установлению и привлечению к ответственности организаторов подпольного казино.
 

Вооруженный грабитель задержан в Атырау

14.11.2022, 10:22 6836
Вооруженный грабитель задержан в Атырау
Фото: Depositphotos
Атырау. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау гвардейцы совместно с полицейскими задержали вооруженного грабителя магазина.
 
12 ноября около 11.00 в микрорайоне Авангард грабитель, угрожая пистолетом продавцу магазина, похитил более 200 тысяч тенге.
 
Спустя некоторое время совместными действиями гвардейцев и полицейских вооруженный травматическим пистолетом МП-65К преступник был найден и передан отделу полиции города Атырау, сообщает Polisia.kz.
 

МВД провело спецоперацию по задержанию группы вымогателей в Акмолинской области

14.11.2022, 09:19 8231
МВД провело спецоперацию по задержанию группы вымогателей в Акмолинской области
Фото: Polisia.kz
Кокшетау. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В результате спецоперации в Акмолинской области сотрудниками подразделений департамента по борьбе с организованной преступностью МВД задержаны 6 участников преступной группы, подозреваемых в вымогательстве у местных предпринимателей, сообщает Polisia.kz.
 

Возраст участников группы варьируется от 26 до 32 лет. Полицейскими установлено, что задержанные путем угроз и применения физического насилия вымогали 2,5 млн тенге у одного из местных бизнесменов и завладели его автомашиной Subaru Outback", - проинформировали в МВД.

 
На сегодняшний день установлена причастность задержанных к совершению ряда аналогичных преступлений на территории области.
 

По оперативной информации, подозреваемые, ранее неоднократно привлекавшиеся к уголовной ответственности, придерживались "воровской идеологии", распространяя ее среди молодежи, систематически отправляли так называемый грев в места лишения свободы. Члены группы также подозреваются в криминальных разборках с применением оружия и вымогательстве, где для выдвижения претензий использовались надуманные предлоги", - рассказали в полиции.

 
В ходе обысков у них изъяты наркотические средства, холодное и огнестрельное оружие. По данным фактам проводится досудебное расследование по части 2 статьи 194 УК РК "Вымогательство". Подозреваемые арестованы. Расследование продолжается.

 

В Абайской области задержаны члены ОПГ, занимавшейся незаконной добычей золотосодержащей руды

14.11.2022, 08:55 8251
В Абайской области задержаны члены ОПГ, занимавшейся незаконной добычей золотосодержащей руды
Фото: Polisia.kz
Семей. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Подразделениями департамента по борьбе с организованной преступностью МВД на участке "Едилбай" в Жарминском районе Абайской области задержана преступная группа, занимавшаяся незаконной добычей, переработкой золотосодержащего материала, самовольным пользованием недрами и организацией незаконной миграции, сообщает Polisia.kz.
 

В ходе проведенных мероприятий в 30 км от поселка Жангизтобе ликвидировано 2 незаконных цеха по переработке золотосодержащего материала. Задержаны 13 "черных" старателей, в числе которых 7 иностранцев. При проведении обысковых мероприятий было обнаружено и изъято 100 тонн золотосодержащей руды, а также более 2 килограммов взрывчатых (аммонит) и ядовитых (ртуть) веществ, а также оборудование, необходимое для добычи. Установлен местный житель, организатор преступной группы, являющийся хозяином незаконных цехов, собравший "бригаду старателей" по добыче и переработке золотосодержащего материала", - проинформировали в полиции.

 
Данный факт зарегистрирован по статье 287, части 3, УК РК.

Ранее сообщалось, что бригаду "черных" старателей задержали в Жетысуской области.
 

Контрабандист, перевозивший золото из Турции в особо крупном размере, осужден в Астане

12.11.2022, 18:05 34461
Астана. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 11 ноября, 2022 года районным судом № 2 Есильского района Астаны вынесен обвинительный приговор по факту контрабанды золотых украшений из Турции в особо крупном размере, сообщает пресс-служба столичного городского суда.
 
Как следует из материалов суда, 4 апреля 2022 года авиарейсом Стамбул - Астана подозреваемый прибыл из Турции в международный аэропорт столицы и пронес в ручной клади незадекларированные золотые украшения в количестве 7178 единиц на общую таможенную стоимость 564,2 млн тенге. Общий вес изделий превысил 28 килограммов.
 
В суде обвиняемый свою вину полностью признал и раскаялся.
 
Смягчающими обстоятельствами суд признал наличие малолетнего ребенка, признание вины и чистосердечное раскаяние и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев.
 
Золотые изделия конфискованы в доход государства.
 
Приговор не вступил в законную силу.
 

В Петропавловске детей эвакуировали из школ после сообщения о минировании

12.11.2022, 17:13 35631
В Петропавловске детей эвакуировали из школ после сообщения о минировании
Фото: Depositphotos
Петропавловск. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 11 ноября, в 09.30  в дежурную часть департамента полиции Северо-Казахстанской области поступило телефонное сообщение от дежурного департамента ЧС о том, что поступило сообщение о заложенном устройстве в школах Петропавловска.

Специальными службами были проверены школы города. Учащиеся и педагоги были временно эвакуированы, занятия отменены, информирует Polisia.kz.

Взрывных устройств и подозрительных предметов обнаружено не было. Данный факт был зарегистрирован в книге учета информации. Нарушений общественного порядка не допущено.                

Полицейские напоминают, что согласно статье 273 Уголовного кодекса РК за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Ранее сообщение о минировании школы поступило в Кокшетау.
 

Похищенное в Алматы оружие нашли около кладбища в Жетысуской области

12.11.2022, 16:11 36296
Похищенное в Алматы оружие нашли около кладбища в Жетысуской области
Фото: Polisia.kz
Талдыкорган. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Тайник с оружием близ горного перевала Мукыры в Коксуском районе Жетысуской области обнаружили полицейские.
 
Тайник с оружием находился близ местного кладбища. На месте были обнаружены и изъяты два нарезных карабина и более 300 патронов различного калибра, а также бронежилеты, сообщает Polisia.kz.
 
При проверке по специальной базе данных установлено, что обнаруженные карабины и боеприпасы были похищены в одном из ружейных магазинов в Алматы во время январских событий.
 
По факту зарегистрировано уголовное дело по статье 287, часть 3, УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов).
 
Расследование находится в производстве областного следственного управления. Сейчас изъятое оружие направлено на экспертизу.
 

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