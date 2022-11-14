В Актау задержаны подозреваемые в покушении на убийство

Фото: Кадр с видео
Актау. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Криминальная полиция Актау задержала 6 человек, подозреваемых в покушении на убийство в кафе WOW.
По факту покушения на убийство из хулиганских побуждений сотрудниками криминальной полиции управления полиции Актау установлены и задержаны 6 подозреваемых", - сообщает Polisia.kz.
Все участники данного инцидента водворены в изолятор временного содержания.
По данным полиции, иная информация в интересах следствия не разглашается.
Напомним, 12 ноября в Мангистаускую областную больницу из кафе WOW были доставлены двое граждан в возрасте 19 лет. У одного из них - дробовое ранение, у второго - закрытая травма коленного сустава.