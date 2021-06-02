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В Актау женщина пыталась передать взятку судье через канцелярию

01.06.2021 4240
АКТАУ. 1 ИЮНЯ - 1 июня, в 09.58, неизвестная женщина, придя в здание Мангистауского областного суда, уточнила, как пройти к судье Г.Б. Бастаубаеву. Посетительнице разъяснили запрет не процессуального контакта с судьей. Однако она оставила в канцелярии пакет для передачи его судье и, ничего не объясняя, удалилась, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В пакете были обнаружены денежные средства и коробка белого цвета, перевязанная лентой. Специалист канцелярии обратился к сотруднику отдела внутренней безопасности суда, а он, в свою очередь, составил акт об обнаружении денежных средств. Вызвана следственно-оперативная группа департамента полиции по Мангистауской области", - сообщили в пресс-службе суда.

 
При осмотре пакета следственно-оперативной группой изъяты 26 купюр номиналом 10 000 тенге и две купюры номиналом 20 000 тенге. Общая сумма - 300 000 тенге, сообщает "Лада".
 
Спецподразделением "Арлан" департамента полиции по Мангистауской области проведен осмотр коробки на обнаружение взрывного устройства. В нем обнаружена импортная парфюмерия. Осмотр произведен с применением видеофиксации. С камер видеонаблюдения суда были изъяты видеозаписи.
 
Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР). Проводятся следственные мероприятия.
 
 

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