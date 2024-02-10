В Актобе девушка взяла в банке 700 тысяч тенге и отдала мошеннице

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Актобе. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В полицию обратилась жительница Актобе с заявлением о том, что стала жертвой мошенницы, сообщает - В полицию обратилась жительница Актобе с заявлением о том, что стала жертвой мошенницы, сообщает Polisia.kz





По словам пострадавшей, она доверилась малознакомой женщине, которая пообещала помочь получить по государственной программе квартиру без очереди. За свои услуги помощница просила 700 тысяч тенге. Она убедила актюбинку оформить кредит. Получив заем в банке, девушка передала деньги подозреваемой.





Полицейские установили и доставили в участок 36-летнюю местную жительницу. Подозреваемая дала признательные показания. По факту мошенничества проводится досудебное расследование.





Ранее более 200 миллионов тенге похитили "мнимые садоводы" в Жамбылской области. Деньги опытному хозяйству выделили на посадку яблонь.



