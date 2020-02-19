Актобе. 18 февраля. Kazakhstan Today - В Актобе организатора наркотрафика приговорили к 13 годам заключения, передает Kazakhstan Today.

Противоправную деятельность Б. Исмайлова, 1973 года рождения, причастного к организации регионального канала поставок наркотических средств каннабисной группы, ранее пресек департамент КНБ по Актюбинской области.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий зафиксированы намерения жителя города Тараза Исмайлова по доставке в Актобе крупной партии наркотического средства "гашиш" с целью сбыта. Для документирования и пресечения преступной деятельности указанного лица 9 октября 2019 года проведены оперативно-розыскные мероприятия по задержанию Исмайлова с изъятием 2,3 килограмма гашиша", - сообщили в пресс-службе КНБ Казахстана.

По информации ведомства, 16 января 2020 года приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Актюбинской области Исмайлов признан виновным по части 3 статьи 297 УК РК и приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении строго режима.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства