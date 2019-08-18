Актобе. 17 августа. Kazakhstan Today - В Актобе бывших полицейских осудили за наркоторговлю, передает Kazakhstan Today.

Департаментом КНБ РК по Актюбинской области выявлена и пресечена противоправная деятельность наркогруппы, в состав которой входили бывшие сотрудники полиции А. Жакслыков (1970 года рождения) и Б. Мухамедьяров (1966 года рождения), причастные к незаконному обороту наркотических средств каннабисной группы", - сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности.

В частности, по информации ведомства, 20 февраля 2019 года ДКНБ задержан бывший сотрудник УБОП ДП Актюбинской области Жакслыков при попытке сбыта марихуаны весом 30 килограммов.

В результате проведенной оперативной комбинации установлен поставщик изъятых наркотиков Б. Мухамедьяров, который ранее занимал должность начальника ОБН ГУВД Актобе. 21 февраля 2019 года проведены оперативно-розыскные мероприятия по задержанию Мухамедьярова, у которого также изъято около 1 килограмма марихуаны, незарегистрированное оружие, ножи и боеприпасы (12 и 16 калибра, свыше 100 патронов 7,62 миллиметра и 5,45 миллиметра, 2 патрона от ПМ)", - уточнили в ведомстве.

Сообщается, что 8 августа 2019 года приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Актюбинской области Жаксылыков признан виновным по части 3 статьи 297 УК РК и приговорен к 11 годам лишения свободы. Мухамедьяров по части 2, 3 статьи 297, части 2 статьи 280 и части 3 статьи 287 УК РК осужден к 13 годам лишения свободы.

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