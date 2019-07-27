Крупную партию гашиша нашли в машине жителя Талдыкоргана

Талдыкорган. 25 июля. Kazakhstan Today - В Талдыкоргане оперативниками управления по борьбе с наркобизнесом проведена спецоперация, по результатам которой из незаконного оборота изъята крупная партия наркотиков, передает Kazakhstan Today.

На окраине города полицейские остановили БМВ под управлением 37-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обращении наркотических средств. В салоне автомашины стражи порядка обнаружили и изъяли около килограмма гашиша.

Подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В салоне автомашины было обнаружено 990 граммов гашиша. Чуть позднее, во время санкционированного обыска по месту жительства, у подозреваемого было также обнаружено и изъято более двух килограммов гашиша и около шести килограммов марихуаны. Общий вес изъятых наркотиков составил почти 9 килограммов. В настоящее время задержанный помещен под стражу. По факту возбуждено уголовное дело и начато уголовное расследование", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

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