Полицейские Алматинской области в ходе спецоперации изъяли крупную партию наркотиков

Талдыкорган. 4 июня. Kazakhstan Today - В Алматинской области полицейские провели спецоперацию, в ходе которой ликвидировали очередную наркоточку и изъяли крупную партию гашиша, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в областном Департаменте полиции, опермероприятия организованы в городе Сарканде, где оперативники Управления по противодействию наркобизнесу совместно с районной полицией задержали 51-летнего местного жителя, подозреваемого в сбыте наркотиков.

"При санкционированном обыске в доме у подозреваемого было обнаружено и изъято около 6,5 килограмма гашиша, небольшая часть которого была расфасована в 28 полиэтиленовых пакетиков. Установлено, что задержанный ранее дважды привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение и торговлю наркотиками. По факту хранения и сбыта наркотических средств начато досудебное расследование. Задержанный помещен под стражу в изолятор временного содержания Саркандской районной полиции", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В полиции отметили, что за три дня отработки в регионе задержаны три наркоторговца и 12 подозреваемых в незаконном хранении наркотических средств. Из незаконного оборота изъято свыше 7 килограммов различных наркотиков.

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