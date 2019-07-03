В Караганде сбытчиков наркотиков приговорили к длительным срокам лишения свободы

Караганда. 2 июля. Kazakhstan Today - Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о пресечении регионального канала поставки каннабисных наркотиков и приговоре, вынесенном в отношении задержанных лиц, передает Kazakhstan Today.

Департаментом КНБ по Карагандинской области выявлена и пресечена противоправная деятельность граждан РК Е. Ибраимова, А. Нуржауова и К. Шогайгараева, осуществлявших незаконное хранение и перевозку в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий вышеуказанные лица задержаны на территории Караганды при перевозке 51 килограмма марихуаны. В ходе обыска в арендованном участниками преступной группы гараже также обнаружено гладкоствольное ружье без соответствующих документов", - сообщили в пресс-службе комитета.

В конце мая Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области признал всех трех фигурантов виновными в совершении преступления.

Е. Ибраимов осужден к 10 годам и 4 месяцам, А. Нуржауов к 11 годам и 4 месяцам, К. Шойгараев к 4 месяцам лишения свободы", - уточнили в ведомстве.





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