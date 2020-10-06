В Актобе расследуют хищение более 21 млн тенге, выделенных на строительство школы

Актобе. 5 октября. Kazakhstan Today - В Актобе проверяется причастность должностных лиц государственного органа к факту хищения бюджетных средств, выделенных на строительство школы, передает Kazakhstan Today.

Департаментом экономических расследований по Актюбинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК, в рамках проведения ОПМ "Казына", выявлен факт хищения бюджетных денежных средств.

Установлено, что между отделом строительства города Актобе и одним из товариществ заключен договор о государственных закупках на строительно-монтажные работы "Строительство средней школы на 900 мест в одном из жилых массивов города Актобе" на общую сумму 1,5 млрд тенге в рамках реализации государственной программы "Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования за счет средств местного бюджета"", - сообщает пресс-служба Комитета финансового мониторинга МФ РК.

Как уточнили в ведомстве, заявленные работы выполнены не в полном объеме.

Предварительная сумма ущерба составляет 21, 8 млн тенге", - отметили в комитете.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества" и проверяется причастность должностных лиц государственного органа к факту хищения.

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