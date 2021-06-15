В Актобе разоблачили финансовую пирамиду по продаже фальшивых акций

АКТОБЕ. 14 ИЮНЯ - В Актобе осуждены организаторы финансовой пирамиды, которая продавала фальшивые акции, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Мошенническая схема по привлечению денег доверчивых граждан действовала в городах Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Актобе и Уральск, сообщает агентство по финансовому мониторингу.

Организаторы финансовой пирамиды, выдавая себя за представителей иностранной компании "Unique finance", предлагали населению инвестировать деньги в ценные бумаги крупных международных компаний - "Pepsi", "Nike", "Microsoft", "Ford" и "BMW". Взамен вкладчикам была обещана ежемесячная прибыль в размере 6% от вложенной суммы, 5% от суммы вклада нового партнера. При этом минимальный взнос составлял 1000 долларов США. Вместо ценных бумаг населению выдавались фальшивые акции, а их денежные средства присваивались организаторами финпирамиды", - сообщает АФМ.

Организаторы пирамиды осуждены на 3 и 3,5 года.

Агентство предупреждает, что на сегодняшний день рынок заполнили компании, которые якобы торгуют криптовалютами, акциями зарубежных компаний, бижутерией, турпутевками, другими товарами и услугами, призывая граждан вложить деньги в их проект. Вместе с тем такой быстрый и легкий способ заработка может обернуться большими финансовыми потерями.

Что нужно знать о финансовых пирамидах?

Гарантированная чрезмерная высокая доходность организации.

Отсутствие лицензии Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Отсутствие собственных средств - выплата за счет денег новых участников.

Отсутствие четких правил возврата вложенных средств.

Отсутствие точного определения деятельности.

Широкая рекламная кампания через соцсети и мессенджеры с громкими лозунгами.

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