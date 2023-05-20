В Актобе задержана группа вымогателей  

У задержанных изъято два травматических пистолета с патронами и ножи

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Актобе. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудникам полиции поступила информация о том, что преступная группа занимается вымогательством на территории Актюбинской области, - Сотрудникам полиции поступила информация о том, что преступная группа занимается вымогательством на территории Актюбинской области, сообщает пресс-служба МВД РК.





Установлено, что задержанные вымогали крупную денежную сумму у предпринимателя, а также требовали переоформить на них автомашину "Тойота Камри".





16 мая в ходе проведения оперативных мероприятий полицейские задержали четверых жителей Актюбинской области. У задержанных изъято два травматических пистолета с патронами и ножи.





Начато досудебное расследование по статье 194, часть 3, УК РК "Вымогательство". Задержанные водворены в ИВС.









В конце апреля в Акмолинской области задержан подозреваемый в вымогательстве местный житель, который заставлял жителя Кокшетау оформлять кредиты на свое имя.



