В Актюбинской области брокер подделал более 350 таможенных деклараций

Актобе. 29 мая. Kazakhstan Today - Актюбинская транспортная прокуратура выявила свыше 350 поддельных деклараций о соответствии нефтяного оборудования требованиям технического регламента Евразийского экономического союза , передает Kazakhstan Today.

Досудебное расследование установило причастность к изготовлению подложных документов брокера ТОО "KB Partnership" И. Бегимова. Сумма ущерба, причиненная его действиями четырем нефтяным компаниям, составила 19 млн тенге, сообщили в пресс-службе Главной транспортной прокуратуры.

Приговором суда города Актобе виновный осужден за совершение мошенничества в особо крупном размере. Он приговорен к 5 годам лишения свободы условно. Ущерб возмещен в полном объеме. Судебный акт вступил в законную силу", - уточнили в ведомстве.

Также сообщается, что по акту надзора прокуратуры за ненадлежащее выполнение служебных обязанностей и совершение проступков, дискредитирующих государственную службу, два должностных лица таможенного поста "Эмба" привлечены к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства