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В Актюбинской области брокер подделал более 350 таможенных деклараций

29.05.2019, 15:52 10774
В Актюбинской области брокер подделал более 350 таможенных деклараций
Актобе. 29 мая. Kazakhstan Today - Актюбинская транспортная прокуратура выявила свыше 350 поддельных деклараций о соответствии нефтяного оборудования требованиям технического регламента Евразийского экономического союза, передает Kazakhstan Today. 
 
Досудебное расследование установило причастность к изготовлению подложных документов брокера ТОО "KB Partnership" И. Бегимова. Сумма ущерба, причиненная его действиями четырем нефтяным компаниям, составила 19 млн тенге, сообщили в пресс-службе Главной транспортной прокуратуры.
 

Приговором суда города Актобе виновный осужден за совершение мошенничества в особо крупном размере. Он приговорен к 5 годам лишения свободы условно. Ущерб возмещен в полном объеме. Судебный акт вступил в законную силу", - уточнили в ведомстве.

 
Также сообщается, что по акту надзора прокуратуры за ненадлежащее выполнение служебных обязанностей и совершение проступков, дискредитирующих государственную службу, два должностных лица таможенного поста "Эмба" привлечены к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.
 

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