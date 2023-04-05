В Актюбинской области директора школы оштрафовали на 18 млн тенге за взятку

М. получил взятку в размере 600 000 тенге за трудоустройство супруги гражданина Б. на должность лаборанта

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Актобе. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Шалкарский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении директора школы, обвиняемого в получении взятки, - Шалкарский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении директора школы, обвиняемого в получении взятки, сообщает пресс-служба суда.





Судом установлено, что М., будучи директором школы, получил взятку в размере 600 000 тенге за трудоустройство супруги гражданина Б. на должность лаборанта. Подсудимый полностью признал вину и не оспаривал доказательства.





Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимого М. суд признал чистосердечное раскаяние, признание вины, активное способствование раскрытию уголовного правонарушения, добровольное возмещение ущерба, наличие на иждивении малолетних детей.





Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание не установлено. В связи с тем, что данное уголовное дело поступило и рассмотрено в порядке ускоренного досудебного расследования, срок или размер основного вида наказания за совершенное уголовное правонарушение не может превышать половину максимального срока или размера, предусмотренного соответствующей статьей УК (п.3 ст.55 УК)





Приговором суда М. был признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30-кратной суммы взятки на сумму 18 000 000 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.





Кроме того, судом вынесено частное постановление в адрес руководства управления образования Актюбинской области.





Приговор суда не вступил в законную силу.





20 марта приговором суда № 2 Медеуского района города Алматы за получение взятки осужден временно исполняющий обязанности заместителя руководителя управления экологии и окружающей среды города Алматы. Ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 96 млн тенге.





Руководитель центра занятости населения Аршалынского района Акмолинской области с 2020 по 2022 год издавала приказы на командировки без своего фактического выезда и получила взятку от предпринимателя за покровительство. Приговором суда чиновнице назначен штраф 16 770 000 тенге.



