Майор полиции отделался штрафом за взятку в Астане

Полицейский оштрафован на 7,5 млн тенге, плюс пожизненный запрет занимать должности на государственной службе

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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Районным судом № 2 Сарыаркинского района Астаны вынесен обвинительный приговор в отношении Е. по статье 24, часть 3, статье 190, часть 3, пункт 2, УК, - Районным судом № 2 Сарыаркинского района Астаны вынесен обвинительный приговор в отношении Е. по статье 24, часть 3, статье 190, часть 3, пункт 2, УК, сообщает пресс-служба суда.





Следствием установлено, что Е., являясь заместителем начальника отдела полиции управления полиции района Алматы ДП Астаны, пообещал потерпевшей за 1 млн тенге прекратить уголовное дело в отношении ее сожителя. После получения денег Е. был задержан сотрудниками управления собственной безопасности.





Дело поступило в суд с процессуальным соглашением в форме сделки о признании вины, заключенным между прокурором и подсудимым Е.





По условиям процессуального соглашения прокурор просил назначить Е. наказание в виде штрафа в размере 7,5 кратной суммы похищенного имущества (7,5 млн тенге).





Е. вину в предъявленном обвинении полностью признал и раскаялся. Потерпевшая согласилась с заключенным процессуальным соглашением и мерой наказания.





Е. признан виновным в покушении на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенных должностным лицом.





Санкция статьи 190, часть 3, пункт 2, УК предусматривает ограничение либо лишение свободы на срок от 3 до 7 лет, а также штраф от 10- до 20-кратного размера похищенного имущества.





Согласно требованиям статьи 55, часть 3, и статьи 56, часть 3, УК размер штрафа при заключении процессуального соглашения и за неоконченное преступление не может превышать 7,5-кратной суммы похищенного имущества.





По итогам рассмотрения процессуального соглашения Е. признан виновным по статье 24, часть 3, статье 190, часть 3, пункт 2, УК и осужден к штрафу в размере 7,5 млн тенге с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.





Е. также лишен специального звания "майор полиции".





Приговор суда вступил в законную силу.





Напомним, сотрудники Антикора требовали взятки от сельских акимов в Туркестанской области. За совершение тяжкого должностного преступления два бывших сотрудника Антикоррупционной службы осуждены на 6 лет лишения свободы каждый.





В Караганде по подозрению в получении взятки задержан заместитель акима района Алихана Бокейхана.



