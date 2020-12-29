В Актюбинской области экс-акима сельского округа осудили за мошенничество

Актобе. 28 декабря. Kazakhstan Today - В Актюбинской области завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества в отношении акима сельского округа Мугалжарского района, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Комитета финансового мониторинга, в результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что актюбинский филиал АО" Аграрная кредитная корпорация" по программе "Кулан" предоставил владельцу крестьянского хозяйства кредит на общую сумму 11 840 000 тенге для приобретения 40 голов лошадей, которые так и не дошли до владельца крестьянского хозяйства.

Приговором Мугалжарского районного суда Актюбинской области аким сельского округа в соответствии с частью 4 статьи 190 УК РК (Мошенничество в особо крупном размере) признан виновным в растрате указанных средств на собственные нужды с использованием поддельных документов и квитанций. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

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