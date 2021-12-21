В Актюбинской области студент "заминировал" поселок

АКТОБЕ. 20 ДЕКАБРЯ - В Актюбинской области 18-летний студент "заминировал" поселок, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает Polisia.kz, 13 декабря, в 01.30, на телефон 102 дежурной части ОП Каргалинского района ДП Актюбинской области с сотового телефона позвонил неизвестный, который сообщил, что в поселке Жосалы Каргалинского района заложена бомба.
На место происшествия были направлены наряды полиции, сотрудники аварийно-спасательных служб ПЧ и бригада скорой медицинской помощи Каргалинского района. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в заведомо ложном сообщении об акте терроризма участковым инспектором полиции задержан 18-летний местный житель. Студент колледжа объяснил свой поступок, что в шутку сообщил о заложенной бомбе", - говориться в сообщении.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Подозреваемый водворен в ИВС. За подобную шутку злоумышленнику грозит наказание в виде штрафа в размере до 5000 месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Ранее сообщалось, что в Жамбылской области задержали лжетеррориста, якобы заминировавшего школу.