В Актюбинской области у браконьеров изъяли две туши сайги

АКТОБЕ. 28 АПРЕЛЯ - 22 апреля в Байганинском районе полицейские и охотинспекторы задержали браконьеров, передает KAZAKHSTAN TODAY.

При объезде мест окота краснокнижной сайги зоозащитники обнаружили в степи двух человек на мотоцикле "Урал", передает " Диапазон ".

Люди на мотоцикле попытались скрыться от патруля. После непродолжительной погони их остановили. Беглецами оказались двое мужчин - 26 и 50 лет.

Задержанные подстрелили двух еще не окотившихся самок сайги. У них изъяли сайгачьи туши, ружье 12-го калибра и 10 патронов.

Подозреваемые взяты под стражу. Началось досудебное расследование по статье 337, часть 4, УК РК "Незаконная охота". Браконьерам грозит лишение свободы до 6 лет.

Ранее в Иргизском районе Актюбинской области были задержаны двое жителей, занимавшихся незаконным рыболовством в период запрета на лов рыбы.