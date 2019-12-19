В Актюбинской области задержали подозреваемого в изнасиловании 9-летней девочки

"Они, в группе лиц по предварительному сговору, подозреваются в получении от предпринимателя взятки в сумме 6 млн 625 тыс. тенге в качестве вознаграждения за заключенный договор о государственных закупках услуг по проведению учебно-тренировочных сборов в Жамбылской области".