Актобе. 18 декабря. Kazakhstan Today - В Актюбинской области задержали подозреваемого в изнасиловании 9-летней девочки, передает Kazakhstan Today.
По информации пресс-службы департамента полиции региона, в ходе оперативно-следственных мероприятий полицейские задержали 21-летнего ранее не судимого подозреваемого.
Проводится досудебное расследование по части 4 статьи 120 (Изнасилование заведомо не достигшей 14-летнего возраста) и части 4 статьи 121 (Насильственные действия сексуального характера).
Ранее сообщалось, что 12 декабря в Актобе педофил надругался над девочкой 2010 года рождения. Ребенка обнаружил отец на полу квартиры в прихожей, в раздетом состоянии. Отец подозревает мужчину в серой куртке, с головным убором, похожим на тюбетейку, возрастом 35-40 лет, который стучался в квартиру на этаж ниже в то время, когда он поднимался к себе в квартиру.
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