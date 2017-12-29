В Алматы таксиста осудили на 21 год за убийство девушки

Алматы. 29 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы таксиста осудили на 21 год за убийство 18-летней Назерке Арип, передает Kazakhstan Today.

Судебное разбирательство по делу об убийстве дочери Сауле Сарбаевой проходило в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам в закрытом режиме, пишет InAlmaty.kz

"Приговор вынесли, мы будем подавать апелляцию. Он в предыдущий раз до конца не отсидел. Его выпустили за хорошее поведение, поэтому нет гарантии, что и в этот раз так не сделают", - сказала мать девушки Сауле Сарбаева.

Также она отметила, что подсудимому оставили только статью "Убийство" и не учли изнасилования, сообщив, что доказательств нет.

"Какие могут быть доказательства? Через 2 месяца от дочери не осталось почти ничего", - добавила мать.

Напомним, что 18-летняя жительница Алматинской области Назерке Арип пропала 10 июля. Девушка собиралась встретиться с друзьями. На встречу она не пришла, домой не вернулась. Родные девушки обратились в полицию. Пропавшую искали и в области, и в Алматы. Ее тело было обнаружено 4 сентября.

По подозрению в убийстве был задержан 33-летний гражданин К., житель Талгарского района Алматинской области, работавший частным таксистом.

По информации полиции, в день совершения преступления он подвозил девушку, надругался над ней и задушил. Затем вывез тело девушки на окраину кладбища и выбросил.

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