В Алматы таксиста осудили на 21 год за убийство девушки

Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
29 декабря 2017
  • 19
  • :
  • 53
Все области
-5º Туман
днем 9º    ночью 0º
17:00
.
Aнонс

В Алматы таксиста осудили на 21 год за убийство девушки29.12.2017
Криминал  09:54

Алматы. 29 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы таксиста осудили на 21 год за убийство 18-летней Назерке Арип, передает Kazakhstan Today.

Судебное разбирательство по делу об убийстве дочери Сауле Сарбаевой проходило в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам в закрытом режиме, пишет InAlmaty.kz.

"Приговор вынесли, мы будем подавать апелляцию. Он в предыдущий раз до конца не отсидел. Его выпустили за хорошее поведение, поэтому нет гарантии, что и в этот раз так не сделают", - сказала мать девушки Сауле Сарбаева.

Также она отметила, что подсудимому оставили только статью "Убийство" и не учли изнасилования, сообщив, что доказательств нет.

"Какие могут быть доказательства? Через 2 месяца от дочери не осталось почти ничего", - добавила мать.

Напомним, что 18-летняя жительница Алматинской области Назерке Арип пропала 10 июля. Девушка собиралась встретиться с друзьями. На встречу она не пришла, домой не вернулась. Родные девушки обратились в полицию. Пропавшую искали и в области, и в Алматы. Ее тело было обнаружено 4 сентября.

По подозрению в убийстве был задержан 33-летний гражданин К., житель Талгарского района Алматинской области, работавший частным таксистом.

По информации полиции, в день совершения преступления он подвозил девушку, надругался над ней и задушил. Затем вывез тело девушки на окраину кладбища и выбросил.
Просмотров: 4426
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   криминал
29.12.2017   12:35
В Темиртау задержан горожанин, "заминировавший" банк
29.12.2017   12:14
Житель Усть-Каменогорска едва не погиб, спасая пенсионерку от грабителей
29.12.2017   11:56
Пьяный карагандинец угнал автомобиль с пожилой женщиной в салоне и попал в ДТП
29.12.2017   09:54
В Алматы таксиста осудили на 21 год за убийство девушки
28.12.2017   21:12
В Атырау по подозрению в получении взятки арестован замруководителя отдела ЖКХ
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today