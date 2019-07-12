В Алматинской области депутат маслихата вместе с сыном дал взятку главе управления сельского хозяйства

Талдыкорган. 11 июля. Kazakhstan Today - В Алматинской области за получение и дачу взятки осуждены руководитель управления сельского хозяйства, депутат областного маслихата и его сын, передает Kazakhstan Today.

Департамент Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции области завершил расследование уголовного дела в отношении руководителя Управления сельского хозяйства Алматинской области С. Бекишова по факту получения им взятки от руководителя подрядной организации.

"Судом установлено, что Б. Артемов, являясь депутатом областного маслихата, а также руководителем ТОО "УМР-3", вместе с сыном А. Артемовым дал С. Бекишеву взятку в сумме 5 550 000 тенге за беспрепятственное подписание акта выполненных работ по капитальному ремонту Талгарского гидроузла", - сообщили в пресс-службе антикоррупционного ведомства.

10 июля 2019 года приговором Талдыкорганского городского суда за получение взятки С. Бекишев осужден к 4 годам лишения свободы, а Б. Артемов и А. Артемов за дачу взятки - к штрафу в размере 55,5 млн тенге каждый.

Судом установлен срок для уплаты штрафа и разъяснено, что в случае неуплаты штрафа наказание будет заменено на лишение свободы. Осужденные также пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе", - отметили в пресс-службе.





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